Зароботчане активно переводят деньги в Украину: сколько поступило

Больше всего денег поступило из Польши.

В прошлом году трудовые мигранты перевели через онлайн-сервис в Украину более 525 миллионов евро.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Общая сумма поступлений составила более 200 млн. евро. В среднем одним платежом посылали по 150 евро.

Больше средств передали из Польши. Число транзакции из этой страны выросло на 19%. Среди других популярных стран денежные переводы украинцев увеличились из Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании, Чехии, Германии и Венгрии.

Как сообщалось, "ПриватБанк" ввел новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц. Эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга. Отмечается, что для большинства клиентов банка ничего не изменится, 99,7% пользователей отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

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