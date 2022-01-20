В Ромнах произошел загадочный взрыв в доме: сорвало крышу и разрушило стену

В Ромнах произошел загадочный взрыв в доме: сорвало крышу и разрушило стену

Пенсионерка попала в больницу.

Загадочный взрыв произошел в Сумской области: один человек пострадал.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 января.

Инцидент произошел в частном доме в городе Ромны. Предварительно рвануло на кухне. Взрывной волной выбило окна, частично разрушило стену и даже сорвало крышу.

74-летняя женщина, которая как раз находилась в помещении, с ожогами и телесными повреждениями попала в больницу. Находившиеся в другой комнате родственники не пострадали.

В Ромнах произошел загадочный взрыв в частном доме

Полиция проводит проверку и выясняет, что могло взорваться. Люди ведь газом не пользовались, только котлом на дровах. При осмотре места происшествия очевидных признаков, указывающих на причину взрыва, не обнаружили. Потерпевшую опросят, как только разрешат врачи.

Как сообщалось, в Черниговской области в пожаре погибли женщина и трое малолетних детей. Загорелся одноэтажный жилой дом в селе Браница. Пока приехали чрезвычайные крыша и комнаты здания уже были охвачены огнем. Ее жителей спасать было поздно.

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