Прогноз погоды на 20 января: в Украине будет метель, температура -15

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.
В четверг, 20 января, в Украине будет прохладно, будет снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают облачность с прояснениями. Ночью без осадков. Днем в западных, большинстве северных и Винницких областях небольшой снег и мокрый снег. В Карпатах и в Закарпатье снег и метели. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Утром и днем на мероприятия порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Ночью в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будет 10-15 градусов мороза. На остальной территории ночью – 3-8 градусов. Днем столбики термометров покажут -1-6 градусов. Теплее – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла будет в Одесской, Николаевской областях. В Карпатах ночью 7-12 градусов мороза. Днем 4-9 градусов мороза.
В Киеве 20 января облачно с прояснениями. В четверг днем будет снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем на столбиках термометра – 1-3 градуса тела.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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