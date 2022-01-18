В Украине стихнет ветер и ударят "приличные" морозы: синоптик назвала дату

В Украине стихнет ветер и ударят "приличные" морозы: синоптик назвала дату

На дорогах Украины ожидается гололедица.

Погода в Украине в ближайшие сутки резко изменится. На Крещение, 19 января, в Украине ударят морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В ближайшую ночь температура воздуха в Украине снизится до -4-9 градусов, а на северо-востоке даже составит -10-15 градусов. Днем на Крещение ожидается -2-5 градусов, в Полтавской, Сумской, Харьковской области -5-8 градусов.

"Наконец-то ветер в Украине ослабнет завтра, на Крещение. И даже появятся приличные, почти соответствующие празднику, морозы", — сказала синоптик.

По данным Диденко, серьезных осадков 19 января не будет, только в восточной части будет снег. На дорогах ожидается гололедица.

В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятный, но будет морозно. Ночью -8 градусов, днем -1-3 градуса. Также ожидается гололедица.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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