В Україні стихне вітер і вдарять "пристойні" морози: синоптикиня назвала дату

На дорогах України очікується ожеледиця.
Погода в Україні у найближчу добу різко зміниться. На Водохреще, 19 січня, в Україні вдарять морози.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.
Найближчої ночі температура повітря в Україні знизиться до -4-9 градусів, а на північному сході навіть становитиме -10-15 градусів. Удень на Водохреще очікується -2-5 градусів, на Полтавщині, Сумщині, Харківщині -5-8 градусів.
"Нарешті вітер в Україні послабне завтра, на Водохреще. І навіть з‘являться пристойні, майже відповідні святу, морози", - сказала синоптикиня.
За даними Діденко, серйозних опадів 19 січня не буде, лише в східній частині падатиме сніг. На дорогах очікується ожеледиця.
У Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний, але буде морозно. Вночі до -8 градусів, вдень -1-3 градуси. Також очікується ожеледиця.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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