В Україні стихне вітер і вдарять "пристойні" морози: синоптикиня назвала дату

В Україні стихне вітер і вдарять "пристойні" морози: синоптикиня назвала дату

На дорогах України очікується ожеледиця.

Погода в Україні у найближчу добу різко зміниться. На Водохреще, 19 січня, в Україні вдарять морози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

Найближчої ночі температура повітря в Україні знизиться до -4-9 градусів, а на північному сході навіть становитиме -10-15 градусів. Удень на Водохреще очікується -2-5 градусів, на Полтавщині, Сумщині, Харківщині -5-8 градусів.

"Нарешті вітер в Україні послабне завтра, на Водохреще. І навіть з‘являться пристойні, майже відповідні святу, морози", - сказала синоптикиня.

За даними Діденко, серйозних опадів 19 січня не буде, лише в східній частині падатиме сніг. На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний, але буде морозно. Вночі до -8 градусів, вдень -1-3 градуси. Також очікується ожеледиця.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.