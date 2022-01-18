В Карпатах вдарив мороз до -18: фото

В Карпатах вдарив мороз до -18: фото

На Піп Іван туманна погода.

У вівторок, 18 січня, на високогр'ї Карпат температура опустилася до -18 градусів.

Про це у Facebook повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що станом на 09:00 на горі Піп Іван хмарно та вітряно - пориви північного вітру 8 м/с. Крім того, на горі туман. Видимість становить до 70 метрів.

Погода на горі Піп Іван 18 січня. / facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

До слова, рятувальники попереджають про лавини у горах у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами. Зокрема, на високогір'ях східної частини Закарпаття і Прикарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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