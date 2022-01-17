Прогноз погоди на 18 січня: до України повертаються морози і сніг

Прогноз погоди на 18 січня: до України повертаються морози і сніг

Синоптики повідомляють про хмарність.

У вівторок, 18 січня, територію України охоплять опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики повідомляють про хмарність. На більшій частині території країни невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. На півдні та крайньому заході буде найтепліше: протягом доби близько нуля. В Карпатах морозно: вночі 8-13 градусів морозу, а вдень -4-9 градусів.

У Києві 18 січня буде хмарно. Сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с, але іноді пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі 4-6 градус морозу. Вдень стовпчики термометра - від - 2 до -4 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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