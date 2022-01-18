В Карпатах ударил мороз до -18: фото

В Карпатах ударил мороз до -18: фото

В Поп Иван туманная погода.

Во вторник, 18 января, на высокогре Карпат температура опустилась до -18 градусов.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на 09:00 на горе Пип Иван облачно и ветрено — порывы северного ветра 8 м/с. Кроме того, на горе — туман. Видимость составляет до 70 метров.

Погода на горе Пип Иван 18 января. / facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

К слову, спасатели предупреждают о лавинах в горах в связи со снегопадами и вьюгами. В частности, на высокогорьях восточной части Закарпатья и Прикарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о 3-м уровне опасности.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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