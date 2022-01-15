Полнолуние в Раке 18 января: что нас ждет в это время

Полнолуние в Раке 18 января: что нас ждет в это время

18 января полнолуние в Раке в 01:48 киевскому времени очень сильное, связанное с кардинальными переменами. В этот же день начинается новый социальный цикл – ось Лунных Узлов переходит в ось ресурсов Телец – Скорпион, что принесет глобальные финансовые преобразования.

В знаке Зодиака Рак Луна имеет статус управления, на физическом плане Луна является огромным материальным объектом, находящимся в непосредственной близости от Земли. Поэтому все люди, а также животные и растения ощущают смены ее фаз. Полнолуние в Раке принесет благоприятные влияния, поможет обрести душевное спокойствие, решить семейные вопросы, имущественные дела, разобраться со сложными темами рода, рассказывает астролог Марина Скади.

Полнолуние в Раке возвращает к своим корням, усиливается привязанность к собственному дому, родителям, семье и детям. Ближайшие две недели после полнолуния в Раке - это период эмоционального подъема, тонкого восприятия мира и проницательности. Усиливается творческое воображение многие люди обретают в душевную гармонию, а благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы.

Нумерология числа 18 очень позитивна – это своеобразный итог пройденного пути. Энергии "18" схожи с лунными влияниями. Число 18 запускает процессы переосмысления, проверки, способствует углублению в поисках причин и следствий в самые потайные уголки жизненных систем. 18 – ИНЬское число, что еще больше акцентирует фиксацию на сфере непроявленного – на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Задача 18 – показать, что стоит за красотой и болью окружающего мира.

Мечты и надежды на стадии 18 воспринимаются как потребности обрести своеобразный покой. В числе 18 огромный опыт, поэтому полнолуние в Раке 18 января поможет осознать, что мечты и реальность – это разные понятия. Не всем мечтам суждено сбыться. И только в мире иллюзий, а не в реальности, 18 может это представить.

Число 18 проводит достаточно жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений. Только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны со всеми предыдущими стадиями – проявятся и осуществляться. Полнолуние 18 января в знаке Рака поднимет личную сферу жизни, переживания, память, акцентирует мир эмоций, вопросы преемственности поколений, родовые связи. Впечатления от событий, произошедших 18 января, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому все, что происходит с вами и вокруг вас в этот день, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Более того, с 14 по 30 января совпадает период ретроградности двух личных планет – Меркурия и Венеры, что замедляет любые процессы, откладывает отпечаток в душе и подсознании по любым ситуациям в личных и деловых взаимоотношениях.

Сразу же после момента полнолуния наступает период Луны без курса – до 06:02 по киевскому времени, после чего Луна перейдет в знак Льва. С одной стороны, хорошо, что это ночь – активность минимальна. Но с другой стороны - могут быть тревожные сны, из подсознания поднимаются страхи. Главное - с утра не принимать решения и не делать выводы на основании того, что приснилось ночью. В течение дня может быть подавленное состояние, однако к вечеру 18 января, большинство людей войдут в привычный жизненный ритм.

В дни полнолуния (17 – 19 января) старайтесь контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю собственным слабостям. В это время увеличивается вероятность совершить ошибку, которую потом будет сложно исправить. Это время лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои недостатки.

В полнолуние необходимо найти возможности и ресурсы, чтобы уравновесить внешнее и внутреннее, социальное и семейное. Лучше сбросить темп и провести этот день в уединении или с родными, любимыми людьми. Также полезно провести время в компании людей со схожими принципами и жизненными целями – с друзьями и единомышленниками.

Полнолуние18 января – это оппозиция Луны в Раке и Солнца в Козероге, т.е. солнечные и лунные принципы противопоставлены друг другу, заставляют нас делать выбор, задумываться о жизненном предназначении и духовной наполненности.

Луна символизирует образ Матери, а Солнце – Отца. Полнолуние в Раке - прекрасный день, чтобы объединиться семьей, позвонить родителям, дедушкам и бабушкам, поговорить с ними о жизни. Подходящее время для того, чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с детьми, родными и близкими людьми.

Полнолуние 18 января произойдет во вторник - это день Марса, поэтому в ближайшие две недели (до новолуния 1 февраля), обстоятельства заставят людей действовать, выходить из зоны комфорта. Марс движется по знаку Стрельца, но 25 января переходит в знак Козерога, где имеет сильный статус – экзальтация. С этого дня жизнь "начнет бить ключом", сил и энергии прибавится.

Полнолуние 18 января происходит при гармоничной конфигурации с Лунными Узлами, которая называется "Повозка". Это очень сильное и эффективное взаимодействие светил с кармическими элементами – Лунными Узлами. Достаточно динамичная конфигурация, вызывающая потребность в коллективной деятельности. Напряжение, создаваемое оппозициями, разря­жается через гармоничные аспекты Луны и Солнца с Лунными Узлами. Эта конфигурация дает желание развивать способности, находить выход из сложных ситуаций. Учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в коллективной, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты.

Полнолуние в Раке 18 января активизирует потенциальные способности человека к позитивным изменениям. Управитель дня полнолуния - Марс - поможет добиться поставленной перед собой высокой и сложной цели, т.к. с 25 января обретет сильнейший статус. На конец месяца можно запланировать самые важные и непростые дела, большинство из них благополучно завершатся.

В ближайшее время открываются ранее закрытые двери, многие люди получат возможности разви­ваться и совершенствоваться. После полнолуния 18 января легче будет найти пути, чтобы естественно проявить свои способности. Также полнолуние в Раке помогает решить кон­фликт "путем мирных переговоров". Очень мягкие, ненавязчивые по своему действию инициативы, принесут удовлетворение и самому человеку, и окружающим.

Однако до 1 февраля – неблагоприятное время для внедрения новых идей и планов. Долгосрочные дела и проекты лучше отложить до 4 февраля. А пока можно заняться тем, что уже знакомо, где уже есть база и заложен фундамент. Подходящий период для внесения изменений, корректировок, устранения затянувшихся конфликтов.

Январское полнолуние открывает нам путь к гармонии, душевному спокойствию, красоте и любви - ведь Луна в Раке очень плодовита, способствует усилению интуиции, здоровым эмоциям, внутреннему спокойствию. Помогает сохранить жизнь, укрепить физическое и психическое здоровье, усиливает иммунитет, инстинкт самосохранения. Желательно приложить максимум усилий для удовлетворения своих потребностей, гармонизации личных взаимоотношений и обретения душевного и физического комфорта.

Отнеситесь серьезнее к вопросам здоровья, рационального питания, режима труда и отдыха - это пойдет на пользу вашему организму, поможет найти баланс в жизни, стать счастливым, реализованным человеком.

Представители знаков стихии Воды – Раки, Скорпионы и Рыбы, очень сильно почувствуют влияние полнолуния 18 января, которое принесет больше позитивных событий, поможет решить сложнейшие вопросы.

Козероги в это полнолуние осознают многое, смогут проанализировать свои ранее совершенные ошибки и сделать правильный выбор.

Овны и Весы могут оказаться в напряженных внешних обстоятельствах, но все препятствие преодолимы, главное, не совершать резких движений и действовать обдуманно.

Тельцы и Девы могут получить счастливый шанс изменить жизнь к лучшему, поэтому сконцентрируйтесь на своих целях, старайтесь быть в курсе происходящих событий.

Близнецы, Львы, Стрельцы, Водолеи – не расслабляйтесь и не унывайте. Активное участие в общественной жизни улучшает настроение, способствует решению ваших актуальных вопросов.

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