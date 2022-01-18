Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности и ветре

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности и ветре

Сильный ветер ожидается по всей территории страны.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: снеголавинная опасность и ветер.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сильный ветер ожидается по всей территории страны. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с – это І уровень опасности.

В связи со снегопадами и вьюгами 18 января на высокогорьях восточной части Закарпатья и Прикарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о 3-м уровне опасности.

Следует заметить, что днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Карпатах морозно: ночью 8-13 градусов мороза, а днем -4-9 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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