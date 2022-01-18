Українців попереджають про сніголавинну небезпеку і вітер

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку і вітер

Сильний вітер очікується на всій території країни.

Українців попередили про погіршення погоди: сніголавинна небезпека і вітер.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Сильний вітер очікується на всій території країни. Місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с - це І рівень небезпечності.

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпаття і Прикарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки.

Слід зауважити, що вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. В Карпатах морозно: вночі 8-13 градусів морозу, а вдень -4-9 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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