Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Финансовый успех зависит от многих вещей и внешних обстоятельств, а также напрямую - от времени, даты, места рождения человека. В астрологии это является отправной точкой – той самой базой, на основании которой можно определять перспективы по разным жизненным сферам. Как известно, в прошлом заложены предпосылки всех будущих возможностей.

Общий астрологический фон на определенный период времени (благоприятный или нет) можно понять из транзитов планет. Значимость транзитов зависит от личного потенциала - врожденных способностей и талантов человека. Если знаете свой знак Зодиака, почитайте общие астрологические прогнозы, в них вы найдете полезные рекомендации, советы и подсказки, как не упустить свой счастливый шанс.

Прогнозирование как понятие присутствует и в экономике, и в политике, и в метеорологии – это метод или способ определить ход развития событий в будущем. Личный финансовый успех и материальное положение прежде всего зависит от осознания своего натального потенциала, а также от финансовой грамотности, трудолюбия.

Все люди чувствительны к космическим энергиям, а если правильно использовать планетарные влияния, можно "попасть в денежный поток" и улучшить свое материальное положение.

Чтобы понять общую ситуацию в финансовой сфере на 2022 год, нужно проанализировать положение в знаках Зодиака основных планет, отвечающих за денежную и материальную сферу: Венера, Юпитер, Плутон.

Начало года может быть не очень радужным – в январе Венера в ретроградном движении нарушает равновесие в сфере денежного обращения. Но уже с февраля начинается благоприятный период – Юпитер в Рыбах в сильном статусе, а Венера в Козероге, да еще при поддержке Плутона дает прочность, способность выбирать правильно, координировать свои поступки и действия, чтобы в короткие сроки получить эффективный результат.

Активные энергии 2022 года также обусловлены влиянием Синего Водяного Тигра, который вступит в свои права 1 февраля. Чтобы усилить благоприятные возможности в финансовых делах, проявляйте себя, силу воли, показывайте инициативу, чтобы заявить о себе как личность, лидер, творец. Не забывайте о своем внутреннем мире – ведь в спокойном состоянии, формируется соответствующие внешние обстоятельства.

В целом, взаимодействие и обмен информацией с другими людьми станет более качественным, понятным. Будут доступны те связи, контакты, знания, которые предоставляет внешний мир и окружение для получения необходимых ресурсов.

С 11 мая до 28 октября 2022-го Юпитер движется по Овну и благоприятствует любым начинаниям. Это хорошее время для вложения средств, инвестирования, покупки недвижимости – вы вернете свои деньги и получите прибыль уже в 2023 году.

Одним из символов Плутона является Рог Изобилия. Плутон и Юпитер в гармоничной связи почти весь год – мир становится активнее! Страны начинают открывать границы, появляется возможности вновь путешествовать и работать за рубежом. Большинство юридических вопросов, особенно касающихся наследования, займов, кредитов, будут благополучно разрешены.

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ОВЕН

Середина года благоприятна для денежной сферы, обстоятельства складываются удачно для того, чтобы реализоваться. Вы будете получать доход через основной вид деятельности, поэтому можно подумать о смене работы, если вас что-то не устраивает. Оценивая свои перспективы на год в плане доходов и расходов, стоит сосредоточиться на главном и не распыляться по всем направлениям одновременно. Вы сможете заявить о себе прежде всего через свою карьеру, поэтому реализация себя на рабочем месте обязательно даст удовлетворяющий финансовый результат.

ТЕЛЕЦ

Ваша работоспособность в течение года потрясающая! А значит, вы сможете хорошо заработать, а также получить дополнительные возможности, чтобы раскрыть себя полностью, обрести популярность и желаемый уровень дохода. Некоторые сложности в начале года будут компенсированы материально во второй половине 2022-го. Все вопросы, связанные с деньгами и движимым имуществом, стоит запланировать на год Тигра - эти активные энергии вам помогут. Былые неудачи не должны вас останавливать – вы много сможете добиться в течение года.

БЛИЗНЕЦЫ

При правильном использовании возможностей года вам удастся накопить деньги. Появляются новые источники дохода, партнерские экономические взаимоотношения обеспечивают доступ к более разнообразным ресурсам. Старайтесь как можно больше быть на виду, проявляйте активность, организовывайте людей - события в коллективе будут влиять на ваши финансы. Особенно благоприятный период – лето 2022 года – это период удачи для вас. Не теряйте времени на отдых (лучше планируйте это на осень) – работайте, и вы значительно укрепите свой финансовый фундамент.

РАК

Развитие и применение личной силы способствует накоплению капитала для потомков. По крайней мере, вы сможете заложить фундамент будущих успехов и обрести спокойствие в плане обеспечения своих родных и близких. Летом могут возникать препятствия, но не падайте духом! В деловых отношениях старайтесь быть активными, проявляйте инициативу – весна и осень 2022 – очень благоприятный для вас период. Также успех года может быть связан с имущественными вопросами, которые решаются для вас наилучшим образом. Год Тигра окажется намного позитивнее, чем предыдущий.

ЛЕВ

Возможно получение денег в наследство, если этот вопрос для вас актуален. Вы можете притянуть удачу, особенно летом и осенью 2022 года, если обратитесь к символике комфорта, чего-то красивого, легкого, дорогого, исключительного. Если вы будете погружены в символику только чего-то простого, обычного, дешевого, вас постигнет лень, вялость, неудача. Все в ваших руках в год Тигра, но энергии помогают, если от вас исходит желание действовать! Стройте самые смелые долгосрочные планы – первые результаты увидите уже в середине года.

ДЕВА

Придется постараться, чтобы сохранить свое привычное материальное положение. В год Тигра ощущается напряжение с деньгами, но с другой стороны – это ваша точка роста. Вы сможете выработать новую стратегию по решению финансовых вопросов, но быстрого результата ждать не стоит. Полученный ценный опыт (и даже негативный в денежных делах), пригодится вам в будущем, поможет быстро восстановить материальный тыл, хотя это, скорее всего, будет уже в 2023 году. Легче станет в период с 11 мая по 27 октября – в это время вы сможете заработать и обеспечить себе и семье необходимый ресурс.

ВЕСЫ

Вам могут часто говорить, что вы не умеете распоряжаться деньгами и много тратите, переплачиваете, приобретаете то, что вам не комфортно и не приносит удовлетворения. Доверяйте окружающим, родным и любимым людям – они будут стараться вам помочь. Но зависит от вас, сможете ли вы сохранить их любовь и общие ресурсы. Или же вы пойдете путем проб и ошибок. А в результате окажется, что если бы вы вовремя воспользовались советом мудрых людей, то избежали бы материальных потерь. Весной и в ноябре – декабре 2022 года, в целом, более благополучный период, чем летом.

СКОРПИОН

Материальный успех приходит к вам очень быстро – вы чувствуете правильный вектор направления своих действий и без особого напряжения приходите к положительным результатам в укреплении и росте своего благосостояния и финансового положения. Но не расслабляйтесь, и тогда удача будет на вашей стороне весь год! Интенсивно поработав в первой половине года, вы сможете позволить себе отличный отдых летом. Ваши руководители видят в вас перспективу – возлагают на вас большую ответственность за коллектив. Но результатом этого будет карьерный рост и увеличение доходов.

СТРЕЛЕЦ

В течение года у вас будет то количество денег, которое вам необходимо для обеспечения своего существования, т.е. по потребностям. А вот для реализации желаний денег может не хватить. Летом возможен значительный прирост средств, по сравнению с первой половиной года. Однако не стоит планировать грандиозные приобретения в 2022 году – ваши волнения сведут к минимуму радость от покупки. Небольшие денежные вложения допустимы, но у вас всегда должны быть средства, которые понадобятся при возникновении незапланированных дополнительных трат.

КОЗЕРОГ

Год благоприятен для получения дополнительных знаний в сфере финансов – это может быть экономическое образование или курсы финансовой грамотности. Обстоятельства складываются так, что вы ярко выделяетесь на фоне остальных людей. А это помогает обрести популярность и увеличить свои доходы. Главное, удержаться на этом уровне – есть определенные риски летом 2022 года. В это время ваше умение бороться, командовать, убеждать людей и демонстрировать свою силу, не принесут желаемого результата. Зато у вас появится возможность отдохнуть и набраться сил перед новым этапом.

ВОДОЛЕЙ

Общественные события влияют на вашу финансовую ситуацию. Для того чтобы все успевать, организуйте работу коллектива, даже если вы не руководитель. Ваше влияние огромно на коллег и ближнее окружение – попробуйте создать нечто общее, полезное для всех. Лето и осень 2022 года будут более стабильны и предсказуемы в сфере финансов. В начале года могут возникнуть ситуации, требующие принятия немедленного решения в плане имущества и денег. Вы обрели достойный фундамент за предыдущий год, поэтому пришло время делать долгосрочные вложения.

РЫБЫ

Год интересный, насыщенный событиями, подарками, премиями. Ваше материальное состояние будет очень хорошим, если вы забудете, что такое лень. С другой стороны, лень – это признак гениальности. И да, вы гениальны в плане заработка и увеличения доходов в 2022 году! Конкретика и способность принимать быстрые и хорошо обоснованные решения создает спокойный творческий настрой в команде. С 11 мая по 27 октября – период замедления, эффективность профессиональной деятельности снижается, но время благоприятно для подведения итогов и создания базы для будущих успехов.

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