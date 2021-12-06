Гороскоп удачи на 2022 год для всех знаков Зодиака

Год Синего Водяного Тигра принесет удачу практически всем представителям знаков Зодиака. Это обусловлено перемещением Юпитера (планета Большого Счастья в астрологии) по Рыбам и Овну в 2022 году.

В древнегреческой мифологии Олимп считается священной горой, местом пребывания богов во главе с Зевсом (Юпитером), который пользовался непререкаемым авторитетом. Так, в окружении богов Зевс царил на Олимпе, и ему подчинялись Земля и Небо, рассказывает астролог Марина Скади.

В его резиденции на высокой горе Олимп не бывает дождя и снега, несчастий и горя, всегда царит хорошая погода, светлое и радостное лето, боги пируют в золотых палатах. Зевс рассылает людям дары, устанавливает закон и справедливость, строго карает неправедных судей.

У Зевса огромное количество жен и детей, символом его власти является Орел, царь пернатых, а также гром и молния, которые он мог метать в гневе. У римлян культ Юпитера также занимал центральное место в религиозной жизни, ему поклонялись как защитнику государственности и главному арбитру в делах чести, морали, традиций и справедливости.

С 29 декабря 2021 года Юпитер, планета – благодетель, входит в знак Рыбы, где имеет статус второго управителя. Сильное положение, этот транзит дает ощущение и проявление возможностей, расширение направлений, новые идеи, новые уровни, дальние расстояния и объемы уже существующих знаний, оптимизм. Цикл Юпитера – 12 лет, влияет на социальную реализацию и процессы, с этим связанные. Предыдущий транзит планеты по Рыбам был в 2010 году, можно вспомнить события того периода и получить подсказки для себя на 2022 год.

В каждом знаке Зодиака планета находится около года, в 2022 году Юпитер на несколько месяцев войдет в знак Овна – с 11 мая по 27 октября, а потом снова вернется в знак Рыб до 21 декабря. Самыми удачливыми в 2022 году окажутся Рыбы и Овны – по очереди.

В 2021 году, с 14 мая по 28 июля, Юпитер заходил в знак Рыбы – те, кто не побоялся рискнуть и сумел "схватить Птицу удачи за хвост", в 2022 году получат хорошие результаты того, что было начато в то время.

В период с 1 января до 11 мая 2022 года и с 28 октября до 21 декабря Юпитер благоволит водным знакам: Рыбам, Ракам и Скорпионам. Транзит принесет огромную энергию, прекрасные перспективы, устойчивость представителям этих знаков Зодиака. В течение этого периода планета формирует благоприятные обстоятельства, создает условия, когда от человека не требуется особых усилий или напряжений - все получается само собой и так, как надо. Перемещаясь по Рыбам, Юпитер дает огромную креативность, освобождает от проблем представителям всем знакам стихии Воды, придает уверенность, указывает тропинку в счастливое будущее.

Единственная проблема состо­ит в том, что у представители водных знаков чаще появляется лень, поэтому могут до конца не использовать благоприятный потенциал этого периода. Возникает ощущение, что все дается легко, поэтому нет необходимости за что-нибудь бороться или проявлять инициативу. Свои таланты Рыбы, Раки и Скорпионы в этот гармоничный для них период могут удерживать глубоко на внутреннем уровне и не проявлять их каким-либо заметным для окружающих способом.

Для Рыб транзит Юпитера по этому знаку - подарок. У таких лю­дей в это время очень активная эмоциональная жизнь и высокий уро­вень чувствительности. Рыбам он придает особое везение и награждает вниманием других людей, позволяя энергии свободно течь, даруя счастье и легкость в получении от жизни всяческих благ, реализации своих возможностей и талантов.

При этом соединение Юпитера с Нептуном в апреле 2022 размывает четкие грани в чувствах, возникает сильна потребность ощущать взаимность близких по отношению к себе. Поэтому сложно возвыситься над своими чувствами и увидеть себя объективно.

Гармоничное влияние соединения Нептуна и Юпитера в Рыбах на представителей всех водных знаков состоит в том, что позволяет успешно исследовать эзотерическую сферу, ярко проявить себя в сфере искусства и творчества.

Также в период с 1 января до 11 мая 2022 будет сопутствовать удача Тельцам и Козерогам, хотя образ устойчивости и возможностей двоякий, но влияние - гармоничное. Представителям этих знаков необходимо только приложить определенные усилия, поработать над совмещением, соединением, гармонизацией представляющихся возможностей. В любом случае планетарные влияния Юпитера помогают, поддерживают, содействуют в делах и решении юридических вопросов.

Распространенная помеха на пути к счастью у Тельцов и Козерогов в период гармоничных аспектов Юпитера - то, что в подсознании живет ощущение, что они правы всегда и везде, что кто-то им чем-то обязан, поэтому они ждут, чтобы желания сами по себе исполнились.

Овны, Львы и Стрельцы попадут в поток везения с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022 года. Представители стихии Огня (особенно рожденные в первую декаду зодиакального месяца) готовы дей­ствовать и рисковать, в отличие от знаков стихии Воды в период их счастливого транзита. Люди стихии Огня могут достичь успеха, если будут про­являть себя, вдохновлять других на активные действия. Тогда у представителей огненной стихии будет присутствовать мотивация, и они обретут независимость, помогающую реализовать свой талант.

В этот период у таких людей присутствуют огромная энергия и жиз­ненные силы, но существует проблема - они не умеют во­время остановиться и понять отличные от своих взгляды и мнения, не могут отзываться на потребности и интересы других людей. Также порой склонны действовать легкомысленно, недооценивая опасности.

Близнецы и Водолеи, рожденные в первую декаду зодиакального месяца, в период с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022, получат много благоприятных возможностей и шансов, которые важно распознать и не упустить. Гармоничный аспект - секстиль, который образует Юпитер к Солнцу в Водолее и в Близнецах, считается очень позитивным для кон­кретной деятельности и выполнения интеллектуальных заданий. Также в этот период Близнецы и Водолеи умело распоряжаются материальными средствами и знают, как их правильно применять. Важно этот период использовать для получения новых знаний, учебы.

Ошибка может быть в том, что в период гармоничных аспектов от Юпитера, Близнецы и Водолеи распыляют свою ментальную энергию, тратят время на пустые разговоры и странные интересы. И по этой причине им сложно выйти из мира своих мыс­лей и включиться в решение эмоциональных или практических проблем.

В 2022-м большую часть года Юпитер в Рыбах в сильном статусе, что дает счастливые шансы представителям всех знаков Зодиака. Но Рыбам, Ракам, Скорпионам, Тельцам и Козерогам, везет немного больше, чем всем остальным.

Овнам, Львам, Стрельцам, Водолеям и Близнецам, рожденным в первую декаду зодиакального месяца, сопутствует везение в период с 11 мая по 27 октября и после 20 декабря 2022.

Девы и Весы должны постараться по максимуму, чтобы попасть в поток удачи и везения. Успех зависит от того, насколько они активны в общении и способны использовать общий благоприятный потенциал периода. В результате наиболее активные представители знаков Дева и Весы могут быть успешными в профессии, привлекать внимание нужных людей, пользоваться социальными контактами для решения своих проблем.

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