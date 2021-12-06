Гороскоп талану на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Рік Синього Водяного Тигра принесе успіх практично всім представникам знаків зодіаку. Це обумовлено переміщенням Юпітера (планета Великого Щастя в астрології) Рибами та Овном у 2022 році.

У давньогрецькій міфології Олімп вважається священною горою, місцем перебування богів на чолі із Зевсом (Юпітером), який мав беззаперечний авторитет. Так, в оточенні богів Зевс панував на Олімпі, і йому підпорядковувалися Земля і Небо, розповідає астрологиня Марина Скаді.

У його резиденції на високій горі Олімп не буває дощу та снігу, нещасть та горя, завжди панує гарна погода, світле та радісне літо, боги бенкетують у золотих палатах. Зевс розсилає людям дари, встановлює закон і справедливість, суворо карає неправедних суддів.

У Зевса величезна кількість дружин та дітей, символом його влади є Орел, цар пернатих, а також грім та блискавка, які він міг кидати у гніві. У римлян культ Юпітера також посідав центральне місце у релігійному житті, йому поклонялися як захиснику державності та головному арбітру у справах честі, моралі, традицій та справедливості.

Від 29 грудня 2021 року, Юпітер, планета – благодійник, входить у знак Риби, де має статус другого управителя. Сильне становище, цей транзит дає відчуття і прояви можливостей, розширення напрямів, нові ідеї, нові рівні, далекі відстані та обсяги вже знань, що існують, оптимізм. Цикл Юпітера – 12 років – впливає на соціальну реалізацію та процеси пов'язані з цим. Попередній транзит планети Рибами був 2010 року, можна згадати події того періоду і отримати підказки для себе на 2022 рік.

У кожному знаку зодіаку планета перебуває близько року, 2022-го Юпітер на кілька місяців увійде у знак Овна — від 11 травня до 27 жовтня, а потім знову повернеться у знак Риб, до 21 грудня. Найуспішнішими 2022 року виявляться Риби та Овни – по черзі.

2021 року, від 14 травня до 28 липня, Юпітер заходив на знак Риби – ті, хто не побоявся ризикнути і зуміли "схопити Птаха Талану за хвіст", 2022 року отримають хороші результати того, що було розпочато тоді.

У період від 1 січня до 11 травня 2022 року та від 28 жовтня до 21 грудня, Юпітер ласкавий до водних знаків: Риб, Раків та Скорпіонів. Транзит принесе величезну енергію, чудові перспективи, стабільність представникам цих знаків зодіаку. Протягом цього періоду планета формує сприятливі обставини, створює умови, коли від людини не потрібні особливі зусилля або напруження — все вдається само собою і так, як треба. Переміщаючись Рибами, Юпітер дає величезну креативність, звільняє від проблем представникам усім знакам стихії Води, надає впевненості, вказує стежку в щасливе майбутнє.

Єдина проблема полягає в тому, що у представників водних знаків частіше з'являються лінощі, тому вони можуть до кінця не використовувати сприятливий потенціал цього періоду. Виникає відчуття, що все дається легко, тому немає потреби за щось боротися чи виявляти ініціативу. Свої таланти Риби, Раки та Скорпіони в цей гармонійний для них період можуть утримувати глибоко на внутрішньому рівні і не виявляти їх будь-яким помітним для оточення способом.

Для Риб транзит Юпітера за цим знаком – подарунок. У таких людей у цей час дуже активне емоційне життя та високий рівень чутливості. Рибам він надає особливе щастя і нагороджує увагою інших людей, дозволяючи енергії вільно текти, даруючи щастя і легкість у отриманні від життя усіляких благ, реалізації своїх можливостей та талантів.

Водночас з'єднання Юпітера з Нептуном у квітні 2022-го розмиває чіткі межі в почуттях, виникає сильна потреба відчувати взаємність близьких. Тому складно піднестися над своїми почуттями та побачити себе об'єктивно.

Гармонійний вплив з'єднання Нептуна та Юпітера в Рибах на представників усіх водних знаків, полягає в тому, що дозволяє успішно досліджувати езотеричну сферу, яскраво проявити себе у сфері мистецтва та творчості.

Також у період від 1 січня до 11 травня 2022 року буде супроводжувати талан Тельців та Козорогів, хоча образ стійкості та можливостей подвійний, але вплив – гармонійний. Представникам цих знаків необхідно лише докласти певних зусиль, попрацювати над суміщенням, з'єднанням, гармонізацією можливостей, що відкриваються. У будь-якому разі планетарні впливи Юпітера допомагають, підтримують, сприяють у справах та вирішенні юридичних питань.

Поширена перешкода на шляху до щастя у Тельців і Козорогів у період гармонійних аспектів Юпітера — у підсвідомості живе відчуття, що вони мають рацію завжди і скрізь, що хтось їм чимось зобов'язаний, тому вони чекають, щоб бажання самі собою справдилися.

Овни, Леви та Стрільці потраплять у потік везіння від 11 травня до 27 жовтня та після 20 грудня 2022 року. Представники стихії Вогню (особливо народжені у першу декаду зодіакального місяця) готові діяти та ризикувати, на відміну від символів стихії Води в період їхнього щасливого транзиту. Люди стихії Вогню можуть досягти успіху, якщо проявлятимуть себе, надихатимуть інших на активні дії. Тоді у представників вогненної стихії буде присутня мотивація, і вони набудуть незалежності, яка допомагає реалізувати свій талант.

У цей період у таких людей присутні величезна енергія та життєві сили, але існує проблема – вони не вміють вчасно зупинитися та зрозуміти відмінні від своїх погляди і думки, що не можуть відгукуватися на потреби та інтереси інших людей. Також іноді схильні діяти легковажно, недооцінюючи небезпеки.

Близнята та Водолії, народжені в першу декаду зодіакального місяця, в період від 11 травня до 27 жовтня та після 20 грудня 2022 року отримають багато сприятливих можливостей та шансів, які важливо розпізнати та не проґавити. Гармонійний аспект — секстиль, який утворює Юпітер до Сонця у Водолії та Близнятах, вважається дуже позитивним для конкретної діяльності та виконання інтелектуальних завдань. Також, у цей період Близнюки та Водолії вміло розпоряджаються матеріальними засобами та знають, як їх правильно застосовувати. Важливо цей період використовуватиме отримання нових знань, навчатися.

Помилка може бути в тому, що в період гармонійних аспектів від Юпітера Близнята та Водолії розпорошують свою ментальну енергію, витрачають час на порожні розмови та дивні інтереси. І з цієї причини їм складно вийти зі світу своїх думок та включитися у вирішення емоційних чи практичних проблем.

2022-го більшу частину року Юпітер у Рибах у сильному статусі дає щасливі шанси представникам усіх знаків зодіаку. Але Рибам, Ракам, Скорпіонам, Тельцям та Козорогам щастить трохи більше, ніж решті.

Овнів, Левів, Стрільців, Водоліїв та Близнят, народжених у першу декаду зодіакального місяця, супроводжує везіння у період від 11 травня до 27 жовтня та після 20 грудня 2022 року.

Діви та Терези повинні постаратися максимумально, щоб потрапити у потік талану та везіння. Успіх залежить від того, наскільки вони активні у спілкуванні та здатні використовувати загальний сприятливий потенціал періоду. В результаті найактивніші представники знаків Діва та Терези можуть бути успішними у професії, привертати увагу потрібних людей, користуватися соціальними контактами для вирішення своїх проблем.

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