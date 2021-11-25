Любовный гороскоп на декабрь 2021 года

Венера, планета любви, движется по Козерогу, а с 19 декабря 2021 до 30 января 2022, находится в ретроградном движении в этом же знаке Зодиака. Утихает страсть, буря чувств и эмоций, люди начинают трезво оценивать достоинства и недостатки партнера.

Декабрь очень важный для любовных взаимоотношений – период проверки, пройдя которую, можно обрести счастье в личной жизни на долгие годы. Но не все пары смогут сохранить гармонию – ведь энергии Козерога ограничивают, сводят к минимуму чувственный аспект. В ближайший месяц на первый план выходит тема ответственности, способности быть полезными друг другу.

Многие пары понимают истинную ценность отношений, некоторые получают опыт, порой болезненный. Осознавая, что любовь на всю жизнь бывает редко, люди тщательнее подходят к вопросу выбора партнера. Прежде чем сделать предложение или дать согласие, многие склонны искать минусы в отношениях, сомневаются.

Знак Козерога наделяет Венеру кардинальными качествами, поэтому увеличивается количество внезапных разрывов в декабре. Но с 19 декабря начинается благоприятный период для возобновления взаимоотношений, даже очень давних. Даже если приняли ошибочное решение в первой или второй декаде декабря, у вас есть шанс исправить ситуацию и вернуть дорогие вам отношения.

С 13 декабря Марс – планета активности, инициативы, входит в оптимистичный знак Стрельца на полтора месяца. С этого момента люди охотнее идут на контакт, чувствуют себя раскованнее. Планетарные энергии Марса в знаке стихии Огня, помогают быстрее найти решение даже в сложных любовных историях.

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ОВЕН

Первая половина декабря достаточно напряженная - личные отношения не клеятся, в семье возможны разногласия, которые легко перерастают в скандалы. Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить любовные отношения, разочаровать партнера. Склонность незаслуженно требовать к себе повышенное внимание вряд ли будет полезна для взаимоотношений.

Вторая половина декабря более благоприятная для чувственной сферы – вы чаще погружаетесь в себя, приходит осознание, что ваш избранник или избранница имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. Если наделали глупостей в начале месяца, то ближе к новогодним праздникам сможете произвести положительное впечатление на представителей противоположного пола и добиться взаимности.

ТЕЛЕЦ

Весь месяц благоприятен для любовных взаимоотношений, особенно если вы планируете исправить совершенные ошибки. Есть шанс встретить романтического партнера, если вы будете заниматься этим вопросом. Усиливается ваша внешняя привлекательность, можете поразить экстравагантностью наравне с хорошим вкусом. Используйте первую и вторую декаду месяца для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей.

С 19 декабря ваш управитель – Венера, в фазе ретроградности, с этого периода могут возникнуть сложности, планы меняются, возможны конфликтные ситуации из-за прошлых неприятностей. Однако если давно планировали пообщаться с бывшими любимыми – устранить конфликт или вернуть отношения, то возможностей будет предостаточно.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы склонны проявлять внимание к противоположному полу, но из-за этого могут возникать двусмысленные ситуации. Возможны любовные авантюры, но не забывайте о возможности неприятностей, особенно во второй половине декабря. Возникает острая потребность в празднике, в получении удовольствий, что может оказаться причиной охлаждения чувств к партнеру, с которым давно состоите во взаимоотношениях. Вы получите много комплиментов, можете рассчитывать на подарки. Развлекайтесь, если вы не связаны обязательствами. Но не торопитесь принимать поспешные решения при первом же увлечении.

В третьей декаде декабря, с одной стороны, есть шанс наладить испорченные отношения, но с другой стороны - если у вас есть соперник или соперница, то они могут оказаться более удачливыми в этот период.

РАК

Сложный месяц – оппозиция Венеры приносит много ситуаций, в которых необходимо делать выбор, к которому вы не готовы. Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно в этот период становитесь особенно привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот период, как правило, приносят сомнения и тревоги. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы поставите во главу угла только свои интересы и мнение.

Третья декада декабря непредсказуема на события в личной жизни. Ранее спланированные мероприятия с любимым человеком необходимо переносить на другое время. Появляются люди, в том числе бывшие любимые, общение с которыми не приносит удовлетворения в большинстве случаев.

ЛЕВ

Используйте этот период для романтики, разумных развлечений, светской жизни и активного отдыха вместе с партнером, наслаждайтесь искусством. Будьте на виду – возможна встреча, которая принесет много радости, а может быть, это будет встреча с будущим супругом или супругой. Благоприятное время для выхода в свет, для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером.

Вторая половина месяца запомнится надолго - вы имеете возможность нормализовать отношения с любимыми и в семье, обрести надежного партнера и друга в лице супруга. Приятные события или люди из прошлого, наполняют вашу жизнь радостью. Активная жизненная позиция помогает оказаться в центре и привлечь внимание других людей.

ДЕВА

В целом, месяц благоприятный, некоторые сложности возникают во второй половине декабря, но они не окажут серьезного негативного влияния на ваши отношения с любимым человеком. Но помните, что "от ненависти до любви один шаг" — не просто поговорка, поэтому старайтесь вовремя остановиться, если назревает конфликт.

Возможно возобновление любовных контактов, возникновение увлечений. Вы испытаете благосклонность ваших родных и любимых, период благоприятен для семейных торжеств, объяснений, помолвки. Удачное время для построения совместных планов на будущий год, а также для участия в светских, увеселительных и культурных мероприятиях. Успешные контакты и романтические встречи, могут преобразовать вашу жизнь в лучшую сторону.

ВЕСЫ

Месяц богат на события в любовной сфере, причем возникают как счастливые ситуации, там и драматические. Во многом неприятности в личной жизни возникают из-за желания получить удовольствия лишь для себя, и ваш эгоизм может сильно ранить партнера, нанести урон отношениям.

Во второй половине декабря приятных событий больше, чем вначале месяца, поэтому можно ожидать счастливого завершения 2021 года. Период благоприятен для любовных свиданий и возобновления взаимоотношений. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. У вас появляется возможность стать лидером в паре или в семье, поэтому следует обдумать, каким образом это может отразиться на ваших отношениях.

СКОРПИОН

Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только для людей, уверенных в своих чувствах. Можно решить жилищные вопросы, найти компромисс, достичь желанной гармонии в любовной сфере. Если вы пережили драматическую ситуацию в недалеком прошлом, то декабрь может стать временем благополучного закрытия этой темы.

У вас появляется много свободного времени, поэтому в декабре вы сможете произвести позитивные преобразования в личных взаимоотношениях. Обстоятельства складываются удачным образом для того, чтобы наполнить свою жизнь романтикой, добиться внимания симпатичного вам человека. Будьте среди людей, посещайте различные мероприятия, не отказывайтесь от корпоративов – вполне возможно начало нового конфетно-букетного периода.

СТРЕЛЕЦ

Совмещая личное времяпрепровождение с профессиональными целями, вам удается достичь удовлетворения по этим сферам. Найдите хобби, беритесь за дополнительные проекты, старайтесь почаще выбираться из дома и заводить новые знакомства — если вы хотите любви и романтически, вы это найдете. Возникает много искушений и соблазнов, из-за чего могут пострадать существующие взаимоотношения.

Ваша жизнь точно станет интереснее и насыщеннее, особенно во второй половине декабря. Вы активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом. Однако импульсивные действия, склонность все довести до точки, может вас подвести в плане сохранения мира в семье и гармонии в парных отношениях.

КОЗЕРОГ

Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических связей. Ревность и подозрительность, выстраивание жестких личных границ мешают строить счастливые отношения. Даже если вы не любитель театров и ресторанов, возможность яркого и запоминающегося досуга, поможет сблизиться с партнером, возобновить отношения, зажечь интерес друг к другу.

Третья декада декабря может принести грусть, воспоминания о прошлых партнерах и сильное желание вернуть отношения. Венера движется по вашему знаку, поэтому вы получаете чуть больше счастливых возможностей, чем представители других знаков Зодиака. Поэтому постарайтесь использовать возможности этого периода по максимуму – если не с первого раза, то со второго или с третьего, вы сможете "растопить лед" в сердце любимого человека.

ВОДОЛЕЙ

Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом притяжении. Хороший период для активного взаимодействия с партнером, планирования совместного будущего, планирования семьи.

Третья декада декабря принесет неожиданные встречи с давними любимыми, результат которых может поставить под сомнения целесообразность существующих взаимоотношений. В любом случае в конце декабря начнутся изменения в вашем окружении, в отношениях с другими людьми, но важно не потерять действительно ценные связи. Если произошла неприятная ситуация и наступило отчуждение с романтическим партнером, не затягивайте решение вопроса на потом.

РЫБЫ

Первая и вторая декады декабря богаты на счастливые события. То, что казалось нереальным и невозможным, становится вполне достижимым. Исчезают препятствия на пути к достижению счастья в личной жизни, мир подталкивает вас друг к другу. Если в поле вашего зрения пока что нет потенциального партнера, значит, он появится в ближайшее время. Благоприятное время для флирта, романтики, знакомств.

В третьей декаде месяца придется расставлять приоритеты, выбирать между новыми возможностями и привычными обстоятельствами. Страх начать жизнь с чистого листа, может стать причиной, по которой только что начавшиеся отношения могут закончиться, так и не раскрывшись. Также не бойтесь напомнить о себе, если бывший партнер все еще занимает ваше сердце и мысли.

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