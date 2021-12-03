В Одесской области построили современный туалет за 3 миллиона гривен: как он выглядит

Сдать туалет в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
В городе Южный Одесской области на территории будущего скейт-парка для молодежи строят зеркальный туалет. На его возведение из местного бюджета было выделено почти 3 млн грн.
Об этом изданию "Суспільне" рассказал начальник управления капитального строительства Южного городского совета Одесского района Геннадий Мартынов.
Строительство зеркальной туалета начали осенью.
"Сейчас туалет – на стадии строительства. Сейчас мы его подключаем ко всем коммуникациям и сетям. Проложили кабель, будем делать освещение", – рассказал Геннадий Мартынов.
По словам начальника управления капитального строительства, в мэрию поступило несколько вариантов фасада туалета. Впрочем, руководство городского совета избрало зеркальные стены, ведь, говорит, "такой проект выглядит более современным".
Внутри здание разделили на три помещения: женский туалет с тремя туалетами и раковинами, мужской туалет, где разместят два туалета и два писсуара, также там сделали отдельный вход и место для маломобильных групп населения. Сдать туалет в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
Напомним, в столице провели конкурс на самые образцовые общественные туалеты. Звание это присваивали за чистоту, доступность, заботу о посетителях, креативный дизайн и даже запах.
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