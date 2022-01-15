Повня у Раку 18 січня: що на нас чекає у цей час

Повня у Раку 18 січня: що на нас чекає у цей час

18 січня Повня в Раку о 01:48 за київським часом дуже сильна, пов'язана з кардинальними змінами. Цього ж дня розпочинається новий соціальний цикл — вісь Місячних Вузлів переходить у вісь ресурсів Телець — Скорпіон, що принесе глобальні фінансові перетворення.

У знаку зодіаку Рак Місяць має статус управління, фізично — Місяць є величезним матеріальним об'єктом, що перебуває в безпосередній близькості від Землі. Тому всі люди, а також тварини та рослини відчувають зміни його фаз. Повня в Раку принесе сприятливі впливи, допоможе набути душевного спокою, вирішити сімейні питання, майнові справи, розібратися зі складними темами роду, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Повня в Раку повертає до свого коріння, посилюється прихильність до власного дому, батьків, сім'ї та дітей. Найближчі два тижні після Повні в Раку — це період емоційного піднесення, тонкого сприйняття миру та проникливості. Посилюється творча уява багато людей знаходять у душевній гармонії, а сприятливий психологічний фон вплине на всі життєві сфери.

Нумерологія числа 18 дуже позитивна — це своєрідний результат пройденого шляху. Енергії "18" схожі з місячними впливами. Число 18 запускає процеси переосмислення, перевірки, сприяє поглибленню у пошуках причин та наслідків у найпотаємніші куточки життєвих систем. 18 — Іньське число, що ще більше акцентує фіксацію на сфері непроявленого – на почуттях, відчуттях, образах та враженнях. Завдання 18 — показати, що стоїть за красою та болем навколишнього світу.

Мрії та надії на стадії 18 сприймаються як потреби набути своєрідного спокою. Серед 18 величезний досвід, тому Повня в Раку 18 січня, допоможе усвідомити, що мрії та реальність – це різні поняття. Не всім мріям судилося справдитися. І тільки у світі ілюзій, а не насправді, 18 може це уявити.

Число 18 проводить досить жорсткий відбір для подальшої реалізації найщиріших прагнень. Тільки ті процеси, які взаємопов'язані, послідовні з усіма попередніми стадіями, виявляться та здійснюються. Повня 18 січня у знаку Рака підніме особисту сферу життя, переживання, пам'ять, акцентує світ емоцій, питання наступності поколінь, родові зв'язки. Враження від подій, що відбулися 18 січня, можуть бути оманливими та суперечливими. Тому все, що відбувається з вами та навколо вас у цей день, згодом може бути неодноразово переоцінено та переосмислено. Більше того, від 14 до 30 січня збігається період ретроградності двох особистих планет — Меркурія та Венери, що уповільнює будь-які процеси, відкладає відбиток у душі та підсвідомості за будь-якими ситуаціями в особистих та ділових взаєминах.

Одразу після моменту Повні настає період Місяця без курсу — до 06:02 за київським часом, після чого Місяць перейде на знак Лева. З одного боку, добре, що ця ніч — активність мінімальна. Але з іншого боку, може бути тривожні сни, з підсвідомості піднімаються страхи. Головне зранку — не ухвалювати рішення та не робити висновків на підставі того, що наснилося вночі. Протягом дня може бути пригнічений стан, однак, до вечора 18 січня більшість людей увійдуть у звичний життєвий ритм.

У дні Повні (17 – 19 січня) намагайтеся контролювати темну сторону своєї особистості, щоб не дати волю власним слабкостям. У цей час збільшується ймовірність припуститися помилки, яку потім буде складно виправити. Цей час краще використовувати для самоаналізу, спостереження за собою, щоб виявити свої недоліки.

У Повню необхідно знайти можливості та ресурси, щоб урівноважити зовнішнє та внутрішнє, соціальне та сімейне. Краще скинути темп і провести цей день на самоті або з рідними, коханими людьми. Також корисно провести час у компанії людей зі схожими принципами та життєвими цілями — з друзями та однодумцями.

Повня 18 січня — це опозиція Місяця у Раку та Сонця у Козорога, тобто сонячні та місячні принципи протиставлені один одному, змушують нас робити вибір, замислюватися про життєве призначення та духовну наповненість.

Місяць символізує образ Матері, а Сонце — Батька. Повня в Раку — прекрасний день, щоб об'єднатися сім'єю, зателефонувати батькам, дідусям і бабусям, поговорити з ними про життя. Підходящий час для того, щоб вирішити всі складні сімейні питання та налагодити взаємини з дітьми, рідними та близькими людьми.

Повня 18 січня відбудеться у вівторок — це день Марса, тому в найближчі два тижні (до Молодика 1 лютого), обставини змусять людей діяти, виходити із зони комфорту. Марс рухається за знаком Стрільця, але 25 січня перетворюється на знак Козорога, де має сильний статус – екзальтація. З цього дня життя "почне бити ключем", сил та енергії додасться.

Повня 18 січня відбувається у гармонійній конфігурації з Місячними Вузлами, яка називається "Віз". Це дуже сильна та ефективна взаємодія Світил з кармічними елементами – Місячними Вузлами. Досить динамічна конфігурація, що викликає потребу у колективній діяльності. Напруга, створювана опозиціями, розряджається через гармонійні аспекти Місяця та Сонця з Місячними Вузлами. Ця конфігурація дає бажання розвивати здібності, знаходити вихід із складних ситуацій. Навчає взаємодіяти з іншими людьми та брати участь у колективній, партнерській роботі, активно виявляючи власні ініціативи та таланти.

Повня у Раку 18 січня активізує потенційні здібності людини до позитивних змін. Управитель дня Повні — Марс — допоможе досягти поставленої собі високої і складної мети, оскільки від 25 січня набуде найсильнішого статусу. На кінець місяця можна запланувати найважливіші та непрості справи, більшість із них успішно завершаться.

Найближчим часом відкриваються раніше зачинені двері, багато людей отримають можливості розвиватися і вдосконалюватися. Повня в Раку допомагає вирішити конфлікт "шляхом мирних переговорів". Дуже м'які, ненав'язливі за своєю дією ініціативи принесуть задоволення і самій людині, і оточенню.

Проте до 1 лютого — несприятливий час для впровадження нових ідей та планів. Довгострокові справи та проекти краще відкласти до 4 лютого. А поки що можна зайнятися тим, що вже знайоме, де вже є база та закладено фундамент. Підхожий період для внесення змін, коригувань, усунення конфліктів, що тривали.

Січнева Повня відкриває нам шлях до гармонії, душевного спокою, краси та любові — адже Місяць у Раку дуже плідний, сприяє посиленню інтуїції, здоровим емоціям, внутрішньому спокою. Допомагає зберегти життя, зміцнити фізичне та психічне здоров'я, посилює імунітет, інстинкт самозбереження. Бажано докласти максимум зусиль для задоволення своїх потреб, гармонізації особистих взаємовідносин та набуття душевного та фізичного комфорту.

Ставтеся серйозніше до питань здоров'я, раціонального харчування, режиму праці та відпочинку — це піде на користь вашому організму, допоможе знайти баланс у житті, стати щасливою, реалізованою людиною.

Представники знаків стихії Води — Раки, Скорпіони та Риби дуже сильно відчують вплив Повні 18 січня, який принесе більше позитивних подій, допоможе вирішити найскладніші питання.

Козороги в цю Повнию усвідомлюють багато чого, зможуть проаналізувати свої раніше досконалі помилки і зробити правильний вибір.

Овни і Терези можуть опинитися в напружених зовнішніх обставинах, але вся перешкода переборна, головне не здійснювати різких рухів і діяти обдумано.

Тельці та Діви можуть отримати щасливий шанс змінити життя на краще, тому сконцентруйтеся на своїй меті, намагайтеся бути в курсі подій, що відбуваються.

Близнята, Леви, Стрільці, Водолії — не розслабляйтеся і не сумуйте. Активна участь у громадському житті покращує настрій, сприяє вирішенню ваших актуальних питань.

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