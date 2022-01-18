Одессу накроет мощный циклон "Ханнелор": когда ждать пик непогоды

Синоптики прогнозируют сильный ветер и понижение температуры.

18 января погода в Одессе будет под влиянием циклона. Ожидается штормовой ветер и мороз.

Об этом пишет местное издание 048.ua.

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Мощный циклон "Ханнелор" принесет в Одессу сильный штормовой ветер. Шквальные порывы будут достигать 19-30 метров в секунду. Что соответствует оранжевому (второму) уровню опасности.

Пик непогоды ожидается в обед. Кроме того, в Одессе усилится мороз. В сутки температура воздуха опустится сразу на 4 градуса по Цельсию. Весь день в городе будет солнечно. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

На побережье моря волны поднимутся до 1,5 м высотой.

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Ранее стало известно, что с понедельника ураган снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады.

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