В Украину идет ураган: на 18 января объявлено штормовое предупреждение

В западных областях возможны порывы ветра до 30 м/с.

С самого утра до поздней ночи во вторник, 18 января, на всей территории Украины установится потенциально опасная ветреная погода.

Как сообщает Sinoptik.ua, скорость ветра будет достигать 15–24 м/с, а в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях возможны порывы до 30 м/с.

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Во время урагана нельзя оставлять открытыми окна и форточки дома, а на улице нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других конструкций с большой парусностью.

Также следует не забывать перчатки и обязательно одеваться теплее – из-за штормового ветра на улице будет значительно холоднее, чем показывают термометры.

Напомним, во Львовской области синоптики объявили о первом уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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