До України йде буревій: на 18 січня оголошено штормове попередження

У західних областях можливі пориви вітру до 30 м/с.
Від самого ранку і до пізньої ночі у вівторок, 18 січня, на всій території України встановиться потенційно небезпечна вітряна погода.
Як повідомляє Sinoptik.ua, швидкість вітру сягатиме 15–24 м/с, а в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій і Тернопільській областях можливі пориви до 30 м/с.
Під час буревію не можна залишати відкритими вікна і кватирки вдома, а на вулиці потрібно триматися подалі від дерев, рекламних щитів та інших конструкцій із великою вітрильністю.
Також слід не забувати рукавички й обов’язково одягатися тепліше — через штормовий вітер на вулиці буде значно холодніше, ніж показують термометри.
Нагадаємо, у Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.
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