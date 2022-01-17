До України йде буревій: на 18 січня оголошено штормове попередження

До України йде буревій: на 18 січня оголошено штормове попередження

У західних областях можливі пориви вітру до 30 м/с.

Від самого ранку і до пізньої ночі у вівторок, 18 січня, на всій території України встановиться потенційно небезпечна вітряна погода.

Як повідомляє Sinoptik.ua, швидкість вітру сягатиме 15–24 м/с, а в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій і Тернопільській областях можливі пориви до 30 м/с.

Також читайте Миколаївську область штормитиме: коли розгуляється негода

Під час буревію не можна залишати відкритими вікна і кватирки вдома, а на вулиці потрібно триматися подалі від дерев, рекламних щитів та інших конструкцій із великою вітрильністю.

Також слід не забувати рукавички й обов’язково одягатися тепліше — через штормовий вітер на вулиці буде значно холодніше, ніж показують термометри.

Нагадаємо, у Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.

Читайте також: