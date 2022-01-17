У Хмельницькому митник на смерть збив жінку: подробиці

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Хмельницькому на вулиці Пілотській у понеділок, 17 січня, працівник митниці на смерть збив 90-річну жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу.
Про це повідомили в ДБР.
За даними слідства за кермом автомобіля перебував головний державний інспектор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України. Він збив 90-річну жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 90-річна жінка загинула на місці ДТП.
"Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Триває слідство.
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