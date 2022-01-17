Мітла замість гітари і пісні про любов: на Закарпатті водій автобуса розважає пасажирів і пригощає цукерками

Мітла замість гітари і пісні про любов: на Закарпатті водій автобуса розважає пасажирів і пригощає цукерками

Кермувальник - вже місцева знаменитість.

У курортному селі Поляні Закарпатської області водій автобусу розважає своїх пасажирів і туристів піснями і байками, а ще пригощає цукерками.

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Як повідомила кореспондентка ТСН.ua, чоловік із псевдонімом Глазовий назвиє звичайний транспорт спеціальним автобусом "Ватра", через ось таки колоритний сервіс.

Кермувальник влаштовує для туристів і місцевих міні-концерт, поки автобус чекає часу від‘їзду. Водій бере у руки мітлу замість гітари і співає про любов, а кожен наступний виступ відокремлює словами: "Камера. Мотор. Дубль 1,2,3.." і постукує рукою по трубі.

На Закарпатті водій розважає пасажирів піснями та байками і частує солодощами

Місцеві вже знайомі з його концертами, а ось туристи споглядають із захопленням і знімають дійство на камери телефонів.

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