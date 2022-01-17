Вибрала яскравий образ: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували у Лондоні

Вийшовши зі студії, дівчина вирішила не застібати пальто, мабуть, щоб у повній красі продемонструвати свій образ.
Ешлі Робертс — знаменита своєю участю у групі The Pussycat Dolls, а також як ведуча ранкового радіошоу Heart Breakfast. Щодня вона потрапляє під приціл лондонських фотографів після ефіру і у понеділок, 17 січня, зірка обрала для своєї появи на роботі дуже яскравий образ.
Ешлі одягла довге червоне пальто класичного крою, яке поєднала із сарафаном з деніму від бренду Reiss, чорними чоботями та кофтою від бренду Marques Almeida. Образ дівчини доповнив високий пучок, сонцезахисні окуляри та маленька сумка Bottega Veneta із ручкою-вузлом.
Раніше цією сумкою Робертс доповнювала свій інший образ, у якому поєднала речі ніжно-рожевого кольору та елегантні червоні туфлі-човники від бренду Kurt Geiger.
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