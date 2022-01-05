А рожевому вбранні та з сумкою Bottega Veneta: Ешлі Робертс потрапила під приціл папараці

Радіознавчу та учасницю гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували в Лондоні, коли вона виходила зі студії після ранкового ефіру Heart Breakfast.
Дівчина обожнює яскраві кольори та туфлі-човники, тому носить їх навіть узимку. Сьогодні для робочого дня вона одягла рожеву сукню з плісуванням на спідниці від бренду Karen Millen, яку поєднала з класичним пальтом River Island та червоними аксесуарами – лакованими туфлями Kurt Geiger та маленькою сумкою Bottega Veneta, дизайн якої вже встиг зачарувати всіх модних блогерів у світі.
Фінальними штрихами в луку Ешлі стали сонцезахисні окуляри та об'ємне укладання.
Схоже, що сьогоднішній ефір став для Робертса першим 2022 року, адже ще кілька днів тому вона проводила час у Коста-Ріці, звідки ділилася знімками у купальниках.
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