А рожевому вбранні та з сумкою Bottega Veneta: Ешлі Робертс потрапила під приціл папараці

Радіознавчу та учасницю гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували в Лондоні, коли вона виходила зі студії після ранкового ефіру Heart Breakfast.

Дівчина обожнює яскраві кольори та туфлі-човники, тому носить їх навіть узимку. Сьогодні для робочого дня вона одягла рожеву сукню з плісуванням на спідниці від бренду Karen Millen, яку поєднала з класичним пальтом River Island та червоними аксесуарами – лакованими туфлями Kurt Geiger та маленькою сумкою Bottega Veneta, дизайн якої вже встиг зачарувати всіх модних блогерів у світі.

Фінальними штрихами в луку Ешлі стали сонцезахисні окуляри та об'ємне укладання.

Ешлі Робертс / Getty Images

Схоже, що сьогоднішній ефір став для Робертса першим 2022 року, адже ще кілька днів тому вона проводила час у Коста-Ріці, звідки ділилася знімками у купальниках.

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