У леопардовому жакеті і з короною на голові: папараці заскочили "Міс Америку-2025" на вулицях Нью-Йорка

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила "Міс Америка-2025" Еббі Стокард, яка прибула на денний спіноф національного ранкового шоу ABC "Доброго ранку, Америка".

Дівчина мала ефектний вигляд. На ній була біла блузка з глибоким V-подібним вирізом і чорна спідниця-олівець. Лук красуня доповнила жакетом із леопардовим принтом і чорними босоніжками на шпильках.

Еббі Стокард / Фото: Getty Images

Волосся Стокард зібрала у низький пучок і одягла на голову розкішну корону, яку виборола на конкурі кілька днів тому. Білявка зробила насичений макіяж, прикрасила вуха масивними блискучими сережками і одягла через плече білу стрічку з написом свого титулу.

До слова, Еббі Стокард – 22-річна студентка Обернського університету, яка навчається на медсестру. Вона працює чирлідеркою, а ще зустрічається із центровим гравцем команди "Юта" Вокером Кесслером. На конкурсі краси Еббі представляла штат Алабама.

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