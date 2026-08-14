Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

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Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інцидент на Миколаївщині, де поліція зупинила та відправила на ВЛК водія евакуаційного авто. Чоловік саме вивозив важкохворих і маломобільних людей із прифронтового Херсона.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у соцмережах.

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Лубінець відреагував на дії поліції — що заявив

За словами Омбудсмана, на Миколаївщині поліція дійсно зупинила водія Червоного Хреста, який саме евакуйовував дві родини з Херсона. Як з’ясувалося, чоловік підлягав мобілізації та не мав бронювання. Втім, вивезення людей не зупинилося — операцію продовжив інший керманич. Через цей інцидент Нацполіція вже розпочала службове розслідування, щоб перевірити законність дій правоохоронця.

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«Коли йдеться про порятунок людей, держава має діяти злагоджено», — зазначив Лубінець.

Дмитро Лубінець підкреслив, що координація дій усіх структур є критично важливою під час вивезення громадян із-під ворожих обстрілів.

«Закон має бути однаковим для всіх. Водночас неприпустимо, щоб дії державних органів ставили під загрозу евакуацію цивільних із територій, які перебувають під російськими обстрілами. Особливо коли йдеться про людей у складних життєвих обставинах», — зауважив Лубінець.

Крім того, в Офісі Омбудсмана відкрили дисциплінарне провадження та перевіряють дії свого представника у Херсонській області.

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Поліцейські забрали на ВЛК водія евакуаційного авто — що відомо

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція затримала водія евакуаційного авто, який віз поранених та важкохворих людей із прифронтового Херсона. Через цей інцидент вивезення маломобільних містян із небезпечної зони опинилося під загрозою повного зупинення.

Інцидент стався 14 серпня, коли екіпаж Червоного Хреста вивозив із Херсона дві родини — важкохворих та людей з інвалідністю із дітьми. На Миколаївщині біля села Шевченкове авто зупинила поліція. Заявивши, що у керманича «бліде обличчя», правоохоронці запропонували йому пройти тест на сп’яніння, проте замість обстеження відвезли водія до збірного пункту для проходження ВЛК.

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