Віз поранених і важкохворих із Херсона, але поліція забрала його на ВЛК: що відомо

Поліція / © УНІАН

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На Миколаївщині поліція затримала водія евакуаційного авто, який віз поранених та важкохворих людей із прифронтового Херсона. Через цей інцидент вивезення маломобільних містян із небезпечної зони опинилося під загрозою повного зупинення.

Про це повідомили в Херсонському обласному загоні швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

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Зазначається, що інцидент стався 14 серпня, коли екіпаж Червоного Хреста вивозив цивільних із небезпечних районів Херсона до Київської області. У спецтранспорті перебували дві родини: чоловік з ампутованими ногами, його трирічний син і бабуся (мати хлопчика загинула), а також онкохвора жінка зі своїм сином. Перший етап евакуації в Херсоні допомогли виконати волонтери ГО «Сильні бо вільні», після чого екіпаж мав доправити цивільних до Умані.

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«І от тепер саме суть справи: за населеним пунктом Шевченкове швидку допомогу зупинили на пересувному (мобільному) блок-посту поліцейські Баштанського райвідділу поліції Миколаївської області для перевірки документів. Документи були в порядку, але у поліцейських було інше завдання. Співробітник поліції (на фото) запідозрив у нашого водія стан алкогольного сп’яніння ("Щось у Вас обличчя бліде, Ви щось вживали?"), і запропонував поїхати з ними на здачу аналізу крові на наркотичні речовини та алкоголь. Законно? Наче так. А по факту вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК», — зауважили в організації.

Фото з допису. / © Facebook/Червоний Хрест України

За словами представників загону, правоохоронці просто кинули евакуйованих людей у машині, аби «виконати план по мобілізації».

«Їм байдуже на наших співгромадян, їм байдуже, що буде з тими, кого ми з ризиком для життя евакуюємо. Їм байдуже на Закон і Конституцію України. Фактично людину викрали», — наголосили в організації.

Також зауважили, що в Херсонському загоні швидкого реагування ТЧХУ підрозділі працювало лише чотири водії, і через дії співробітника поліції загін втратив одного з них. В організації зауважили, що вже офіційно звернувся до начальника Баштанського районного відділу поліції через неправомірні, на його думку, дії підлеглого, «якого навіть поліцейським назвати не можна».

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«Я звертався до Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Він чітко сказав: "У мене таких звернень більше сотні"», — зазначили у дописі.

За даними організації, протягом 2025 року їхній підрозділ евакуював до більш безпечних регіонів України 958 маломобільних людей. Наразі у Херсонському загоні швидкого реагування ТЧХУ оголосили про вимушене припинення виїздів із Херсона та висунув вимогу до Національної поліції надати роз’яснення.

«Я припиняю евакуації з м. Херсон. Я вимагаю пояснення від Національної поліції України про дії ваших підлеглих. Пробачте нам, що ми не встигли вивезти всіх, хто хотів вижити. Пробачте нам», — підсумували в організації.

Нагадаємо, раніше Херсон залишився без електроенергії після нічної атаки, яку влаштували росіяни. Щоб відновити електропостачання у повному обсязі, знадобиться кілька днів.

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