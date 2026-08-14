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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

У білому купальнику і мюлях-в’єтнамках: модель пляжним ансамблем підкреслила гарну засмагу

Модель відпочиває на острові Міконос у Греції, звідки опублікувала у соцмережі пікантні знімки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл насолоджується відпочинком на грецькому острові Міконос.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

В Instagram вона поділилася новою фотосесією, для якої позувала на терасі у білому роздільному купальнику, який чудово підкреслив її гарну бронзову засмагу та ідеальну фігуру.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Верх бікіні мав тонкі регульовані бретельки і чашки на кісточках, які акцентували увагу на пишному декольте Джессіки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Його вона поєднала з плавками-шортами з середнім посадженням, які були оздоблені двома великими ґудзиками збоку, які додали купальнику ретронотки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Пляжний аутфіт Гейл доповнила білими мюлями-в’єтнамками на високих шпильках. Із прикрас на ній були золоті сережки-кільця та лаконічні браслети. Також модель зробила білий манікюр.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Довге біляве волосся Джессіка уклала великими локонами, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях, рожевих рум’янах і губах із глянцевим блиском.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

«Носити біле, бо засмага йому пасує», — підписала вона світлини.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл одразу у двох купальниках влаштувала фотосесію на скутері.

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