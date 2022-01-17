В Одеській області зафіксували підземні поштовхи: що сталося

В Одеській області зафіксували підземні поштовхи: що сталося

У ДСНС повідомили, що минулося без наслідків.

У горах Румунії стався землетрус, поштовх від якого зафіксували в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Землетрус стався 16 січня в районі гір Вранча, за 125 кілометрів від кордону з Україною на глибині 130 кілометрів.

"На території Румунії зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4, що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, 13 січня на Закарпатті також було зафіксовано землетрус з магнітудою 1,5.

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