Данилко потребує реабілітації

Дитина може отримати здорове майбутнє

Данило Коваль народився під час важких пологів і сам не дихав, серце погано прослуховувалося, тож малюка терміново поклали до реанімації і понад два тижні робили все можливе, щоб зберегти дитині життя.

Лікарям це вдалося, та здоров'ю дитини було завдано значної шкоди. Як наслідок діагноз: ДЦП, симптоматична епілепсія, рухові порушення 4 рівня, сколіоз 1 ст.

«Даня пройшов багато обстежень. Зробили МРТ, була гематома, крововилив в мозок. Згодом, виявили, що у Данила проблема з шийним відділом хребта. Зміщений другий шийний хребець на 4 см. Зараз нам 3 роки. Даня не сидить, не повзає, не ходить, трохи утримує голову», - розповідає мама хлопчика.

Та лікарі одностайні, що малюка можна наблизити до звичного життя завдяки постійним реабілітаціям. Адже йому лише три, і зараз саме час для максимальної допомоги.

«Данилу потрібні постійні реабілітації. У нього дуже хороші результати відзначені нами за постійної роботи з хорошими фахівцями. У Дані дуже великий шанс на здорове майбутнє, він може стати повноцінною дитиною. Ми віримо в нашого сина, робимо все можливе від нас, але сподіваємося на вашу віру і допомогу», - додає мама хлопчика і просить допомогти зібрати кошти на оплату курсів реабілітації.

Реквізити для допомоги:

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