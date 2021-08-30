3-летний Данил нуждается в реабилитации

Ребенок может получить здоровое будущее

Даниил Коваль родился в тяжелых родах и сам не дышал, сердце плохо прослушивалось, поэтому малыша срочно положили в реанимацию и более двух недель делали все возможное, чтобы сберечь ребенку жизнь.

Врачам это удалось, но здоровью ребенка был нанесен вред. В результате диагноз: ДЦП, симптоматическая эпилепсия, двигательные нарушения 4 уровня, сколиоз 1 ст.

«Даня прошел много обследований. Сделали МРТ, была гематома, кровоизлияние в мозг. Впоследствии, обнаружили, что у Даниила проблема с шейным отделом позвоночника. Смещен второй шейный позвонок на 4 см. Сейчас нам 3 года. Даня не сидит, не ползают, не ходит, немного удерживает голову», — рассказывает мама мальчика.

Но врачи единодушны, что малыша можно приблизить к привычной жизни благодаря постоянным реабилитациям. Ведь ему только три и сейчас самое время для максимальной помощи.

«Данилу нужны постоянные реабилитации. У него очень хорошие результаты отмечены нами при постоянной работе с хорошими специалистами. У Дани очень большой шанс на здоровое будущее, он может стать полноценным ребенком. Мы верим в нашего сына, делаем все возможное от нас, но надеемся на вашу веру и помощь», — добавляет мама мальчика и просит помочь собрать средства на оплату курсов реабилитации.

Реквизиты для помощи:

№ карты 4149 4393 1748 0931 Коваль Инна

https://www.instagram.com/kovaldanya2019_help/

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