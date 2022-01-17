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Сильний вітер та мороз: погода на тиждень в Одесі та області 

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Сильний вітер та мороз: погода на тиждень в Одесі та області 

pixabay.com

Синоптики обіцяють плюсові температури вдень, а вночі - мінусові.

Протягом тижня, 17-21 січня, в Одесі та області очікується вітряна погода. Температура коливатиметься від 6°С морозу до 7°С тепла.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

17 січня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-4°С морозу, вдень – 4-6°С тепла.

В Одеській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в другій половині дня місцями невеликі опади. 

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура вночі опускатиметься до 0-5°С морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 2-7°С тепла.

18-19 січня також хмарно з проясненнями. 

18 січня місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 15-20 м/с, вдень 19 січня – 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

20 січня буде без істотних опадів, 21 січня місцями невеликі опади. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

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