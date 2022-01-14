Нічний мороз, вітер та опади: якою буде погода в Одесі на вихідних

Нічний мороз, вітер та опади: якою буде погода в Одесі на вихідних

Температура повітря вдень стане плюсовою, проте рвучкий вітер псуватиме погоду.

14-16 січня в Одесі та області очікується посилення вітру до 24 м/с та невеликі опади.

Про це повідомили в пресслужбі міськради із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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14 січня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Пройдуть невеликі опади. Вітер північно-західний, 17-22 м/с. Температура вночі 2-4°C морозу, вдень – 2-4°C тепла.

В Одеській області нічна температура сягатиме 1-6°C морозу, денна – 0-5°C тепла.

15 січня варто очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с, вночі пориви 24 м/с. Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

16 січня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.

А вже від наступного тижня синоптики обіцяють потепління до +8°C.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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