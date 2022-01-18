Самое дешевое мясо в Украине курятина: сколько стоит килограмм

Дороже стоят свинина и говядина.

На украинских рынках и в магазинах курятина остается самым дешевым мясом.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В Госстатистике сообщили, что в декабре 2021 года один килограмм куриной тушки стоил в среднем 72 грн. Филе — 117 грн.

Более дорогой была свинина — 123 грн за килограмм. Впрочем, самым дорогим мясом в стране остается говядина. За килограмм украинцы отдают 182 грн.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.

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