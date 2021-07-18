В Украине выросла стоимость курятины: сколько стоит килограмм

Средняя цена производителей кур — почти 60 грн.
На украинских рынках и в магазинах подорожала курятина.
Об этом со ссылкой на Минагрополитики сообщает AgroTimes.
Отмечается, что по состоянию на середину июля средняя цена производителей кур составляла 55,99 грн/кг — это на 16% больше, чем в прошлом году. Произошел рост и в последнее время. По сравнению с июнем ценники выросли на 5%, а по сравнению с прошлой неделей — на 1%.
Средняя цена килограмма кур зависит от региона:
- в восточных областях — 51 грн;
- в западном — 51,61 грн;
- в северном — 57,13 грн;
- в южном — 61,79 грн;
- в центральном — 58,4 грн.
Как сообщалось, цены на свеклу в Украине значительно выросли. По сравнению с прошлой неделей стоимость популярного овоща выросла на 26%, с предыдущим месяцем — на 33%. В то же время за год свекла подорожал аж на 90%.