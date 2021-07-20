Народные приметы, обряды и обычаи 20 июля

Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.

20 июля церковь и верующие чтят память преподобного Фомы, что в Малеи, преподобного Акакия, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папе, Саторнина i Германа, преподобномучеников Епиктета пресвитера, и Астиона, монаха, мученика Евангелия, мученицы Кириакии, преподобной Евдокии, в девичестве Ефросинии, княгини Московской, Влахернской иконы Божией Матери.

20 июля: церковный праздник

Тома с Малеи (Святой Тома Малейский, Фома Малейский) — христианский святой и чудотворец времен Византии, был богатым и храбрым воином, впоследствии стал отшельником.

Святой Тома Малейский был родом из Малеи и жил в IX в. В молодости был богатым и храбрым воином, военачальником. Мощный и храбрый, он участвовал во многих сражениях, приносил победы своим землякам, за что пользовался славой и уважением. По Божьей милостью полюбил Христа и оделся в монашескую рясу. Удалившись от всех светских дел, он посещал благочестивых отшельников. Впоследствии Тома укрепленный особым откровением, полученным через святого пророка Божия Илию, пошел на гору Малия (восточная часть Афона), по другой версии — Малейска горе в Лаконии, где боролся с многочисленными соблазнами и по Божьей милостью покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой. Умер Тома в глубокой старости. На гробнице происходили многочисленные чудеса.

Жизнь и подвиги святого Фомы не могли спрятаться от окружающих, к нему стали стекаться люди, искавшие духовного руководства, а также страдали от болезней, потому что он получил от Бога благодать исцеления недугов. Многие верующие получали помощь по молитвам преподобного и после его смерти.

20 июля: народе традиции

Ранее верили, что 20 июля — это преимущественно дождливый день, который начинает непогоду. Поэтому и говорили "Как собрал сено, то не страшна и Евфросина". Также ранее окуривали свои дома дубовыми листьями, чтобы защитить дом от нечисти и от огня.

20 июля: что категорически запрещено делать

носить украшения;

пренебрегать домашней работой;

отказывать в помощи.

20 июля: что стоит сделать

посидеть под дубом, получить энергии и силы на целый год;

сделать дубовые веники для бани;

высаживать землянику и повторно сеять редис.

20 июля: украинский народный прогностик

Утром на низменностях сухая трава следующую ночь жди дождя.

Кувшинки едва поднимается утром над водой, но с опозданием — после обеда прибудет дождь.

Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.

Накануне непогоды увеличиваются запахи застоявшейся в прудах воды.

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