Астрологический прогноз на 20 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда важен не результат, а процесс: рекомендуется получать удовольствие от того, что делаете, не зацикливаясь на том, что из этого получится. Можно отправляться в командировки, покупать, продавать и заниматься любыми финансовыми операциями.
Символ дня: лабиринт, хребет.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.
Число дня: 2
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: огненный опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.
Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять необходимые меры.
Слова дня: концентрация на поставленной цели.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: можно признаваться в любви, предлагать руку и сердце и принимать это предложение.
Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление после болезни.
Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.
Какие люди рождаются в этот день: энергия, которую получают родившиеся в этот день люди, нуждается в том, что ее правильно направляли: годятся только мирные цели, в противном случае она принесет неприятности своему обладателю.
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