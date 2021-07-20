Астрологический прогноз на 20 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда важен не результат, а процесс: рекомендуется получать удовольствие от того, что делаете, не зацикливаясь на том, что из этого получится. Можно отправляться в командировки, покупать, продавать и заниматься любыми финансовыми операциями.

Символ дня: лабиринт, хребет.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.

Число дня: 2

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: огненный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.

Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять необходимые меры.

Слова дня: концентрация на поставленной цели.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно признаваться в любви, предлагать руку и сердце и принимать это предложение.

Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление после болезни.

Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.

Какие люди рождаются в этот день: энергия, которую получают родившиеся в этот день люди, нуждается в том, что ее правильно направляли: годятся только мирные цели, в противном случае она принесет неприятности своему обладателю.

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