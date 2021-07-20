20 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день шахмат.

Какой сегодня день

20 июля — Международный день шахмат и День шахмат в Украине, Международный день торта, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка.

Международный день шахмат

Уже много лет, начиная с 1966 года, в всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 г.). Название игры происходит с персидского: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. В Киевской Руси шахматы появились примерно в IX-X вв.

Первая современная шахматная доска (светлые и темные квадраты) была сделана в Европе в 1090 году. Складную шахматную доску изобрел священник. В один исторический период священнослужителям запрещали играть в шахматы, поэтому один из них решил этот запрет обойти и сделал шахматную доску, которая складывается. В сложенном состоянии она спокойно умещалась на книжной полке и выглядела как две книги. Первый компьютер, который играл в шахматы с международным гроссмейстером, называется DeepThought. Это произошло в ноябре 1988 года в Лонг-Бич, штат Калифорния.

Лучшим шахматистом Украины является Руслан Пономарев. Он стал чемпионом в 18-летнем возрасте, установив мировой рекорд. Кроме того выдающийся украинец научился играть в шахматы еще в 5 лет, и ему понадобилось 13 лет, чтобы стать чемпионом.

ugra-chess.ru

Международный день торта

20 июля в мире отмечают Международный День Торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Девиз праздника "I cake you", что означает — "Я приду к тебе с тортом", что, в общем, логично — как еще по-другому отпраздновать дружбу или мир.

Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, который реализует глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.

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День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

20 июля православные чтят память святых Фомы и Акакия.

Преподобные Тома и Акакий

Святой Фома был родом из Малеи, жил в IX в. В молодости был богатым и храбрым воином. По Божьей милости полюбил Христа и одел монашескую рясу. Удалившись от всех светских дел, он посещал благочестивых отшельников. Впоследствии Тома поселился на Малейской горе в Лаконии, где боролся с многочисленными соблазнами и с Божьей помощью покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой. Умер Тома в глубокой старости. На его гробнице происходили многочисленные чудеса.

Святой Акакий Синайский жил в VI веке. Был послушником в монастыре. Кроткий монах был очень терпелив и беспрекословно слушал своего наставника, у которого был жесткий характер. Он заставлял преподобного работать сверх меры, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на такое поведение, преподобный Акакий покорно переносил эти унижения и благодарил Господа за все. Вскоре святой Акакий умер. Его смерть способствовала обращению его наставника.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Православная церковь 20 июля чтит память преподобной Евфросинии, известной как Авдотья или Евдокия. Обычно на Евдокию начинаются сильные дожди. Поэтому в народе день назвали Авдотья Сеногнийка. Крестьяне готовили серпы к жатве, точили косы.

Если 20 июля окурите дом дымом дубовых листьев, то в нем никогда не будет пожара.

С 20 июля, как правило, уже можно собирать подряд чернику.

Хозяйке на Руси 20 июля не стирали, потому что тот, кто затевал стирку в этот день, согласно народным предрассудкам, обрекал своих родных тяжелое существование.

Приметы:

Если на Евдокию начнется дождь, то затянется надолго.

Купаться на Евдокию нельзя, так как водяной может схватить.

На Фому и Авдотью заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целебную силу.

Чтобы набраться сил на следующий год надо 20 июля посидеть под дубом.

Если 20 июля приходилось на пятницу, то нельзя стирать, иначе деньги водиться не будут.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот день носить украшения.

Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.

Запрещено отказывать в помощи.

Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не беритесь за стирку.

Что произошло в этот день

1534 — в Кембридже зарегистрировано первое место в мире издательство.

1585 — зкспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения.

1671 — Петр Дорошенко начал осаду Белой Церкви и выслал на Подолье приказного гетмана, брата Григория. На помощь хану для борьбы с казаками Ханенко и запорожцами выехал Кальницкий полк.

1771 — во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Кафу захватили запорожские казаки полковника Афанасия Ковпака. Начался российский период истории города.

1917 — зарегистрирована торговая марка "BMW".

1917 — представители юго-славянских народов подписали Корфську декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

1924 — основана Международная шахматная федерация. Теперь этот день отмечается как Международный день шахмат.

1944 — мятеж немецкого сопротивления с целью убить Гитлера и осуществить государственный переворот.

1969 — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.

1976 — посадочный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

1993 — заявление председателя Совета Безопасности ООН о том, что постановление Верховного Совета РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы

Кто родился в этот день

1304 — Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из основателей гуманизма (его называют "отцом гуманизма").

1873 — Витольд Малишевский, украинский композитор, педагог, основатель и ректор Одесской консерватории.

1911 — Василий Кучер, украинский писатель.

1913 — Ольга Мак, украинская писательница.

1921 — Владимир Мельник, украинский писатель.

1938 — Натали Вуд (Наталья Захаренко), американская киноактриса украинского происхождения, известная по фильмам "Вестсайдская история" и "Большие гонки".

1941 — Владимир Ляхов, советский, украинский космонавт. Совершил три полета в космос.

1951 — Владимир Сапон, украинский писатель, журналист, краевед.

1952 — Анна Приходько, украинская поэтесса, музыкант, педагог.

1968 — Юлия Мостовая, украинская журналистка.

1975 — Елена Ноздрань, украинский бадминтонистка.

1988 — Джулианн Гаф, профессиональная американская танцовщица бальных танцев и певица в стиле кантри.

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