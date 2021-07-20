20 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Международный день шахмат.
Какой сегодня день
20 июля — Международный день шахмат и День шахмат в Украине, Международный день торта, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка.
Международный день шахмат
Уже много лет, начиная с 1966 года, в всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 г.). Название игры происходит с персидского: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. В Киевской Руси шахматы появились примерно в IX-X вв.
Первая современная шахматная доска (светлые и темные квадраты) была сделана в Европе в 1090 году. Складную шахматную доску изобрел священник. В один исторический период священнослужителям запрещали играть в шахматы, поэтому один из них решил этот запрет обойти и сделал шахматную доску, которая складывается. В сложенном состоянии она спокойно умещалась на книжной полке и выглядела как две книги. Первый компьютер, который играл в шахматы с международным гроссмейстером, называется DeepThought. Это произошло в ноябре 1988 года в Лонг-Бич, штат Калифорния.
Лучшим шахматистом Украины является Руслан Пономарев. Он стал чемпионом в 18-летнем возрасте, установив мировой рекорд. Кроме того выдающийся украинец научился играть в шахматы еще в 5 лет, и ему понадобилось 13 лет, чтобы стать чемпионом.
Международный день торта
20 июля в мире отмечают Международный День Торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Девиз праздника "I cake you", что означает — "Я приду к тебе с тортом", что, в общем, логично — как еще по-другому отпраздновать дружбу или мир.
Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, который реализует глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
20 июля православные чтят память святых Фомы и Акакия.
Преподобные Тома и Акакий
Святой Фома был родом из Малеи, жил в IX в. В молодости был богатым и храбрым воином. По Божьей милости полюбил Христа и одел монашескую рясу. Удалившись от всех светских дел, он посещал благочестивых отшельников. Впоследствии Тома поселился на Малейской горе в Лаконии, где боролся с многочисленными соблазнами и с Божьей помощью покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой. Умер Тома в глубокой старости. На его гробнице происходили многочисленные чудеса.
Святой Акакий Синайский жил в VI веке. Был послушником в монастыре. Кроткий монах был очень терпелив и беспрекословно слушал своего наставника, у которого был жесткий характер. Он заставлял преподобного работать сверх меры, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на такое поведение, преподобный Акакий покорно переносил эти унижения и благодарил Господа за все. Вскоре святой Акакий умер. Его смерть способствовала обращению его наставника.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Православная церковь 20 июля чтит память преподобной Евфросинии, известной как Авдотья или Евдокия. Обычно на Евдокию начинаются сильные дожди. Поэтому в народе день назвали Авдотья Сеногнийка. Крестьяне готовили серпы к жатве, точили косы.
- Если 20 июля окурите дом дымом дубовых листьев, то в нем никогда не будет пожара.
- С 20 июля, как правило, уже можно собирать подряд чернику.
- Хозяйке на Руси 20 июля не стирали, потому что тот, кто затевал стирку в этот день, согласно народным предрассудкам, обрекал своих родных тяжелое существование.
Приметы:
- Если на Евдокию начнется дождь, то затянется надолго.
- Купаться на Евдокию нельзя, так как водяной может схватить.
- На Фому и Авдотью заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целебную силу.
- Чтобы набраться сил на следующий год надо 20 июля посидеть под дубом.
- Если 20 июля приходилось на пятницу, то нельзя стирать, иначе деньги водиться не будут.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит в этот день носить украшения.
- Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.
- Запрещено отказывать в помощи.
- Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не беритесь за стирку.
Что произошло в этот день
- 1534 — в Кембридже зарегистрировано первое место в мире издательство.
- 1585 — зкспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения.
- 1671 — Петр Дорошенко начал осаду Белой Церкви и выслал на Подолье приказного гетмана, брата Григория. На помощь хану для борьбы с казаками Ханенко и запорожцами выехал Кальницкий полк.
- 1771 — во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Кафу захватили запорожские казаки полковника Афанасия Ковпака. Начался российский период истории города.
- 1917 — зарегистрирована торговая марка "BMW".
- 1917 — представители юго-славянских народов подписали Корфську декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.
- 1924 — основана Международная шахматная федерация. Теперь этот день отмечается как Международный день шахмат.
- 1944 — мятеж немецкого сопротивления с целью убить Гитлера и осуществить государственный переворот.
- 1969 — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.
- 1976 — посадочный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.
- 1993 — заявление председателя Совета Безопасности ООН о том, что постановление Верховного Совета РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы
Кто родился в этот день
- 1304 — Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из основателей гуманизма (его называют "отцом гуманизма").
- 1873 — Витольд Малишевский, украинский композитор, педагог, основатель и ректор Одесской консерватории.
- 1911 — Василий Кучер, украинский писатель.
- 1913 — Ольга Мак, украинская писательница.
- 1921 — Владимир Мельник, украинский писатель.
- 1938 — Натали Вуд (Наталья Захаренко), американская киноактриса украинского происхождения, известная по фильмам "Вестсайдская история" и "Большие гонки".
- 1941 — Владимир Ляхов, советский, украинский космонавт. Совершил три полета в космос.
- 1951 — Владимир Сапон, украинский писатель, журналист, краевед.
- 1952 — Анна Приходько, украинская поэтесса, музыкант, педагог.
- 1968 — Юлия Мостовая, украинская журналистка.
- 1975 — Елена Ноздрань, украинский бадминтонистка.
- 1988 — Джулианн Гаф, профессиональная американская танцовщица бальных танцев и певица в стиле кантри.