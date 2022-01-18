Найдешевше м'ясо в Україні курятина: скільки коштує кілограм

Найдешевше м'ясо в Україні курятина: скільки коштує кілограм

Дорожче кшту.ють свинина і яловичина.

На українських ринках та в магазинах курятина залишається найдешевшим м'ясом.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У Держстатистики повідомили, що у грудні 2021-го один кілограм курячої тушки коштував у середньому 72 грн. Філе — 117 грн.

Дорожчою була свинина — 123 грн за кілограм. Втім, найдорожчим м’ясом в країні залишається яловичина. За кілограм українці віддають 182 грн.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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