Народные приметы, обряды и обычаи 20 января 2022

Во многих регионах в этот вечер парни "прогоняли кутью".
20 декабря церковь и верующие чтят память Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и послепраздника Богоявления.
20 декабря: церковный праздник
Иоанн — в христианстве предшественник Иисуса Христа, предсказывавший его пришествие, жил в пустыне аскетом и впоследствии проповедовал крещение покаянием для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Обезглавлен царем Иродом Антипой из-за напутствия Иродиады. Пророк, мученик, один из величайших святых. О пророке Господь Иисус Христос говорил: "Среди рожденных женами не являлся (пророк) больше Иоанна Крестителя". Также – Иоанн (Иоанн) Предтеча.
20 декабря: народные традиции
Празднуют преимущественно женщины, потому что говорят, что "Пол-Ивана полощет ложки". Этот день совпадает с Рождеством, а потому еще называли "разрядкой", или "прогонкой праздников". Собственно, на Рождественский день полностью завершаются все праздники зимнего цикла. Пожилые женщины, украсив гребни, ходили от дома к дому, а затем собирались в одном из домов за праздничный стол.
20 января: что следует делать
Во многих регионах в этот вечер парни "прогоняли кутью".
20 января: украинские народные приметы
Считалось, если ветер дует с востока, то лето будет грозным, а с юга — грозовым. Потому и говорилось: "Какой Омелько, такое и лет".
20 января: что нельзя делать
- злословить;
- оскорблять старших.
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