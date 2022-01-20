Астрологический прогноз на 20 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: негативная энергетика, которую несет нынешний день, буквально разлита в воздухе. День благоприятен для работы над ошибками, исправление которых поможет улучшить нынешнюю жизненную ситуацию.
Символ дня: золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лазоревый.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин, зеленый гранат, красный оникс.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий. Особенно уязвимым окажется кишечник, вероятно также обострение психических заболеваний.
Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Брак и отношения дня: день неблагоприятен для свиданий и встреч с друзьями, не стоит также заключать брак – один из партнеров может передумать вступать в него перед самой регистрацией.
Мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
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