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Астрологический прогноз на 20 января

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Астрологический прогноз на 20 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: негативная энергетика, которую несет нынешний день, буквально разлита в воздухе. День благоприятен для работы над ошибками, исправление которых поможет улучшить нынешнюю жизненную ситуацию. 

Символ дня: золотой паук. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: лазоревый. 

Счастливые камни дня: хризолит, оливин, зеленый     гранат, красный оникс. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий. Особенно уязвимым окажется кишечник, вероятно также обострение психических заболеваний. 

Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери). 

Геометрическая фигура дня: волнистые линии. 

Брак и отношения дня: день неблагоприятен для свиданий и встреч с друзьями, не стоит также заключать брак – один из партнеров может передумать вступать в него перед самой регистрацией. 

Мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми. 

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