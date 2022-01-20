Астрологічний прогноз на 20 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: негативна енергетика, яку несе сьогоднішній день, буквально розлита у повітрі. День сприятливий до роботи над помилками, виправлення яких допоможе поліпшити нинішню життєву ситуацію.

Символ дня: Золотий павук.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, олівін, зелений гранат, червоний онікс.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго та принести масу неприємних наслідків. Особливо вразливим виявиться кишечник, можливо також загострення психічних захворювань.

Афоризм дня: "Життя творить порядок, але порядок не творить життя" (Антуан де Сент-Екзюпері).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: день несприятливий для побачень і зустрічей із друзями, не варто також укладати шлюб – один із партнерів може передумати вступати до нього перед самою реєстрацією.

Містика дня: бажано проводити містичні обряди, в яких задіяно вогонь та дим.

Табу дня: не можна спілкуватися із неадекватними людьми.

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