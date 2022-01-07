Уран не является ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака

Уран не является ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака

Уран в астрологии отвечает за будущее, голос интуиции, изменения, обновления.

Уран был ретроградным с 20 октября еще 2021 года и вышел из обратного движения 8 января 2022 года.

Уран в астрологии отвечает за будущее, голос интуиции, изменения, обновления. Под покровительством планеты находится знак зодиака Водолей. Астрологи ассоциируют Уран с божественным замыслом и просветлением. Он посылает людям божественную мудрость, способность предвидеть будущее. Правда, все будет искажено из-за ретроградного движения планет.

Ретроградное и директное движение планет: что это такое

Ретроградное движение – это оптическая иллюзия, возникающая из-за разности орбитальных скоростей планет. С точки зрения астрологии, ретроградность обращает положительные качества планет в обратную сторону. В директном или прямом движении качества планет усиливаются.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период директного движения Урана в 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Отдайтесь неумолимому времени, но помните о том, кто вы. Работайте со своими воспоминаниями и эмоциями, чтобы двигаться дальше. Окунитесь в них, насколько это возможно.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Интуиция – это информация, приходящая изнутри, из глубочайшего источника. Сосредоточьте внимание на этом источнике знания.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Архетипы живут, хотя времена и меняются. Изучите язык, на котором говорит подсознание – символами и знаками. Почувствуйте дух, который был с вами все время.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Посмотрите на вещи под другим углом: будто вы еще совсем целые, но как будто вас разложили на частицы. Соберите в этот период ваше сердце вместе.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Ситуация улучшается посредством сочетания умения и внимания. Покажите миру, каковы вы на самом деле. Если вы чувствуете себя слишком занятыми – добавьте тишины.

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ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Избавьтесь от того, что вам больше не нужно, для того чтобы реализовать свой потенциал.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Осознайте свою жизнь. Научитесь находиться в тишине, наблюдать ее всеми органами чувств. Отмечайте, если какие-то моменты заставят вас остановиться посреди ежедневной суеты.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Станьте ответственными за свои действия, окружите себя мыслеспособными людьми, сохраняйте положительное настроение и самое главное – помните, что иногда все происходит не так, как вы хотите.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ставьте цели, которые вы можете достичь, занимаясь ежедневными делами. Знайте, что не все так плохо, как кажется.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Принимаете свою жизнь как благословение. Верьте в себя и сравнивайте себя с собой.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Оставайтесь собой и позвольте себе ощущать. Откройте свою внутреннюю силу.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Верьте в себя и смело двигайтесь дальше.

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