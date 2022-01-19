Прогноз погоди на 20 січня: в Україні буде хуртовина, температура -15

Прогноз погоди на 20 січня: в Україні буде хуртовина, температура -15

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

У четвер, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті сніг та хуртовини. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вранці та вдень на заходы пориви сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Вночі у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях буде 10-15 градусів морозу. На решті території вночі - 3-8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1-6 градусів. Тепліше - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла буде у Одеській, Миколаївській областях. У Карпатах вночі 7-12 градусів морозу. Вдень 4-9 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 20 січня буде хмарно з проясненнями. В четвер вдень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра - 1-3 градуси тела.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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