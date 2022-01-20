Курс доллара и евро на 20 января

Стоимость доллара – 28,40 грн. Стоимость евро – 32,19 грн

В четверг, 20 января, доллар и евро – подешевели. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 20 января:

Доллар США – 28,40 грн (минус 1 коп.)

Евро – 32,19 грн минус 15 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 20 января:

Доллар США – 28,39/28,37 грн.

Евро – 32,26/32,34грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар . В то время как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта от 1 января — в материале.

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