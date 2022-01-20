Курс долара і євро на 20 січня

Вартість долара - 28,40 грн. Вартість євро - 32,19 грн
У четвер, 20 січня, долар і євро - здорожчали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 10 січня:
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Долар США – 28,41 грн (плюс 29 коп.)
- Євро – 32,34 грн (плюс 28 коп.)
Курси валют у банках та обмінниках 5 січня:
- Долар США – 28,39/28,37 грн.
- Євро – 32,26/32,34грн.
Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.
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