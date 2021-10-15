"Приватбанк" вводит новые ограничения на переводы: подробности

Эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

"ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга. Отмечается, что для большинства клиентов банка ничего не изменится, ведь 99,7% пользователей отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

Лимиты на календарный месяц:

для отправителя — 100 переводов в Украине и 25 международных;

для получателя — 100 переводов в Украине и 30 международных.

Что делать волонтерам

Людям, которые собирают деньги на благотворительность или волонтерство нужно:

Позвонить на номер 3700 или написать в чат "Помощь Онлайн".

Отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности.

В течение одного рабочего дня "Приватбанк" установит для таких карточек безлимитный режим.

Что делать владельцам интернет-магазинов

Решением НБУ установлено, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя. Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, "ПриватБанк" советует открыть счет физического лица — предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью.

Как сообщалось, в начале августа в Украине клиенты "ПриватБанка" массово жаловались на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдали наличные, но все равно происходило списание средств со счета.

Новости Украины: Венедиктова заявила, что подписала 3 подозрения по делу "ПриватБанка"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку