Банкоматы ПриватБанка деньги не выдают, однако списывают со счета: клиенты в панике

Банкоматы ПриватБанка деньги не выдают, однако списывают со счета: клиенты в панике

Людям не возвращают деньги.

В Украине клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдают наличные, но все равно происходит списание средств со счета.

Такие случаи описаны жителями разных городов, передает "Минфин".

Некоторые клиенты банка пишут, что решили обратиться в НБУ с просьбой отреагировать на ситуацию, поскольку ответы ПриватБанка их не удовлетворяют, и финансовое учреждение не спешит вернуть назад людям списаны с карточек деньги.

Жалобы на работу банкоматов ПриватБанка

"Столкнулась с проблемой, банкомат не выдал деньги, но сумма успешно списана со счета. В службу поддержки дозвониться невозможно! Деньги снимала немаленькие и нужны они срочно!

"Банкомат не вернул 10 тысяч, со счета списали. Я несколько раз жаловался на этот банкомат, на этот раз вы просто достали, все карты и счет я закрываю. Только на платинум карте у меня был лимит 100 тысяч. Посчитайте ежемесячный оборот по счету и картам. Поздравляю, через 6 лет я иду в другой банк ".

"В ПриватБанке давно используется схема — когда клиент снимает наличные в банкомате, идет списание, и при последнем шаге "возьмите ваши деньги" - их просто не выдает, и человек остается без денег, которые уже списаны! Лично я сама попалась на это, лишившись 1000 гривен. Доказать практически невозможно

ПриватБанк отказал в видео и ответил, что была инкассация, и у них все сошлось, якобы лишних денег они не обнаружили... написав заявление в полицию, также поняла, что из-за такой "мелкой" сумму никто особо разбираться не будет, тем более, что главный офис банка находится в Днепре... уверена, что карма все это догонит! А людям нужно быть очень осторожными и фиксировать сразу все на месте".

"Вечером 25.07.2021 года в Киеве, возле метро Левобережная (Р. Окипной 2-а) снимала деньги с карточки, банкомат денег не выдал, но с карточки сумму снял. Позвонила сразу на 3700, сказали — заявка на возвращение зарегистрирована, ждите. Прошла неделя, денег нет. Пишу жалобу в Нацбанк, пусть проверят что за разводы клиентов на деньги".

Что говорят в ПриватБанке

В государственном банке часто на такие жалобы пишут, что им "жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией". Также в ПриватБанке добавляют, что после подачи заявки на возврат средств, на ее обработку необходим 1 день. А в случаях, когда необходима инкассация, нужно до двух недель.

Не так давно клиентка ПриватБанка Татьяна Хода пожаловалась, что с ее карточки исчезли средства в размере почти 35 тысяч гривен.

Женщина сообщила, что "полетели" средства с зарплатной карты без ее ведома, без СМС-сообщений. В финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрения ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

Напомним, клиенты ПриватБанка 26 июня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке.

Как сообщил прес-секретар банка Олег Серга, причиной этого стал сбой.

А осенью 2020 клиенты ПриватБанка пожаловались на проблемы с работой интернет-приложения банка, терминалов и банкоматов. Причиной этого стала массовая оплата товаров на торговой онлайн-площадке Китая. Из-за большого количества платежей они автоматически выстроились в очередь. В течение часа банк обслуживал до 70 тысяч платежей, а это значительно превышает нормальные объемы работы.

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