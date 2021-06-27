ПриватБанк возобновил работу после сбоя: вернули ли клиентам списанные деньги

ПриватБанк возобновил работу после сбоя: вернули ли клиентам списанные деньги

В финансовом учреждении извинились за инцидент.

По состоянию на воскресенье, 27 июня, ПриватБанк после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные ошибочно деньги вернули клиентам.

Об этом говорится в сообщении банка на странице в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", — отметили в финучреждении.

Напомним, накануне клиенты ПриватБанка столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке. Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, причиной этого стал сбой.

Новости Украины: экс-чиновников "ПриватБанка" обвиняют в растрате 136 миллионов гривен

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку