Отправил смс странного содержания: в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ

Мужчина отправил жене сообщение и якобы обвинил коллег в своей смерти.
В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ. Мужчина написал жене сообщение, содержание которого было похож на предсмертную записку, после чего перестал выходить на связь.
Об этом на своей странице в мессенджере пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Как стало известно, происшествие случилось 5 августа на жилом массиве Приднепровск. Около 15:30 жена мужчины позвонила полковнику СБУ и сообщила, что получила от него сообщение, содержание которого походит на предсмертную записку.
В сообщении мужчина якобы просит винить в своей смерти начальника отдела "Т" Департамента защиты национальной государственности и его заместителя.
Коллеги подполковника организовали группу и отправились на поиски правоохранителя. Нашли его в лесополосе на жилмассиве Приднепровск. Недалеко от трупа находился автомобиль подполковника.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и следователей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Ровно неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета , который стоял во дворе многоэтажки.